وزير التعليم عن مسابقة الـ30 ألف معلم: «رياض الأطفال أهم مرحلة بمشوار الطلاب»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التريبة والتعليم والتعليم الفني، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعاون مع وزارة التربية والتعليم في عمل خريطة عجز المدارس بالمعلمين، وهذا يُعد تعاون مثمر يحدث للمرة الأولى بهذه الدقة، فأصبح لدينا بيانات عجز على مستوى المادة الدراسية والمدرسة والإدارة التعليمية، موضحًا أن مسابقة الـ30 ألف معلم تأتي من أجل علاج هذا العجز.

سد العجز بنسبة 100% من معلمي رياض الأطفال

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة «ETC»، أنه تم اتخاذ قرار بأن تكون المرحلة الأولى من تعيين الـ150 ألف معلم، والبالغ عددهم 30 ألف معلم تشمل بالتحديد معلمي رياض الأطفال، إذ يتم العمل على سد العجز بنسبة 100% من معلمي رياض الأطفال، فضلًا عن سد العجز بنسبة 30% لمعلمي الصفوف الثلاثة الأولى، لذلك كان الاختيار رياض الأطفال ومعلمي الفصل.

وعن سبب البدء بهذه المرحلة، أوضح وزير التريبة والتعليم، أن هذه السنوات هي التي بها منظومة التعليم الجديدة، وهي الأهم في تعليم الطفل، «لذلك نحرص على الحصول على أكفأ المعلمين في تلك المراحل، حد يكون عنده الإمكانيات التي تساعد على تربية وتعليم الأطفال في هذا السن، إحنا بندور على 15187 معلما لرياض الأطفال، وبهذا العدد تكون نسبة العجز 0، وبندور أيضًا على 14813 معلم فصل».