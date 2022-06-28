طلاب الثانوية العامة عن امتحان اليوم.. الفرنساوي سهل والألماني للمتفوقين

أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2022، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام امتحانات المواد الأساسية، حيث أكد الطلاب أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وتباينت الآراء بشأن سهولة امتحان اللغة الألمانية، حيث أكد عدد من الطلاب سهولة معظم الأسئلة، بينما كانت بعضها في مستوى الطالب المتميز، حيث اعتمد الاختبار على قياس مستويات الطلاب المتفوقين.

امتحان الفرنساوي للثانوية العامة

وقال يوسف أحمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، إنّ امتحان الفرنساوي جاء في متناول الطالب المتوسط: «جه أسهل مما توقعنا، والأسئلة مناسبة مع الوقت الزمني المحدد للإجابة».

وأكد الطالب فادي عبدالعزيز سهولة امتحان اللغة الفرنسية، ولم يشمل أي غموض أو تعقيدات، حيث جاءت الأسئلة مباشرة والوقت كان كافيًا لحل الامتحان، كما أنّ كتيب المفاهيم ساعدهم لحل الامتحان.

امتحان اللغة الألمانية

وقال الطالب باسم سعيد، إنّ امتحان اللغة الألمانية كان يحتوي على أسئلة لقياس مستويات الطلاب المتفوقين التي تحتاج إلى تفكير، فضلًا عن أنّ الامتحان كان طويلًا ويحتاج للمزيد من الوقت.

وشكا أحمد سيد، طالب، من صعوبة امتحان الألماني، قائلًا إنّ بعض أسئلة الامتحان صعبة وغامضة وغير مباشرة وتحتاج إلى تفكير.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرير غرفة العمليات لامتحانات اللغة الأجنبية الثانية الدور الأول للثانوية العامة 2022، مؤكدة رصد 9 حالات غش بالامتحان اليوم، كما يلي:

- 4 حالات غش بمادة اللغة الفرنسية بمحافظات «الدقهلية، البحيرة، أسوان، وسوهاج»، باستخدام أجهزة الهاتف المحمول.

- 3 حالات غش بمادة اللغة الألمانية منها الحالة الأولى بمحافظة الجيزة باستخدام ساعة إلكترونية، وحالتين بمحافظتي «الدقهلية والجيزة» باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت.

- رصد حالتي غش في اللغة الإيطالية في محافظتي «الإسكندرية، والقاهرة» باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت.