«القوى العاملة»: صرف 5.7 مليوم جنيه للعمالة غير المنتظمة في البحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1114 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 37 قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتسجيل 3161 من راغبي العمل، وتوفير 30 فرصة عمل، فضلًا عن استخراج 1529 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح الوزير أنّ المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا منها 8 منح مواليد بـ16 ألف جنيه، و12 منحة زواج واحدة بمبلغ 36 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وصرف 7000 جنيه لـ3 عمال لإجراء عملية جراحية صغرى وكبرى، و1157 جنيها مصاريف علاج لعامل، فضلا عن استكمال صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 5640 عاملا مسجلا بإجمالي 5 ملايين و640 ألف جنيه.

إعادة التفتيش على 268 منشأة

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 506 منشأة دوري وحملات، وإعادة التفتيش على 268 منشأة، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية عمالية، وعمل زيارتين خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 42 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 27 منشأة أخرى، والتفتيش على 99 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 10003 عمال، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة 2 شكوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوى، و18 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة.