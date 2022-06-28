وزير الخارجية الروسي: ضخ الأسلحة الغربية في أوكرانيا يزيد من الأزمة

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دول الغرب بأنها تحول دون إجراء مباحثات السلام بين موسكو وكييف، بحسب ما نقلته شبكة « سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

ضخ الأسلحة الغربية

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إنه كلما ازداد ضح الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا كلما امتدت الأزمة.

جاء مؤتمر وزير الخارجية الروسي بعد القاء البيان الختامي لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبري في ألمانيا، والذين رددوا خلاله بأنهم لن يسمحون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحقيق أي انتصار في أوكرانيا.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الخامس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.