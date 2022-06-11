الجيزة تسحب عمال النظافة من الشوارع حتى انكسار الموجة الحارة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بسحب كل عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى انكسار الموجة الحارة، وذلك حرصا على سلامتهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موجة حارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تشهدها البلاد، حيث ترتفع الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، عن القيم المسجلة في الأيام الماضية، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.

تجنب التعرض لأشعة الشمس

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.