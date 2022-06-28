تفاصيل إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2022

تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية 2022 وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء اللجنة العليا للجائزة.

قالت عبد الدايم نلتقي اليومَ في مناسبةٍ خاصةٍ وهامة احتفاءً بمبدعي مصرَ الصغار فاليوم، سيتمُ الإعلانُ عن أسماءِ الفائزينَ بجائزةِ الدولةِ للمبدعِ الصغير في دورتِها الثانيةِ لعامِ 2022، هذه الجائزةُ المتميزةُ والفريدةُ من نوعِها التي خصصتها مصرُ للأطفالِ والنشءِ للمرةِ الأولى، في تجسيدٍ واضحٍ لاهتمامِ الدولةِ بهم ورعايتِها لهم، وتقديراً منها لموهبتِهم وإبداعِهم، ونحنُ نعتزُ ونشرُفُ أن تقامَ هذه الجائزةُ تحتَ رعايةِ كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وفي هذا العامِ، ومنذُ الإعلانِ عن الجائزةِ في بدايةِ يناير الماضي وحتى إغلاقِ بابِ التقدمِ في نهايةِ مارس.. تقدمَ لها أكثرُ من 2500 مبدع صغير من كافةِ أقاليمِ مصرَ ومحافظاتِها، وتمَ قبولُ أعمالِهم دونَ أيِ تمييز، ليدخلوا في منافسةٍ شريفةٍ في مجالاتِ الآدابِ والفنونِ والابتكاراتِ العلميةِ بكلِ الفروعِ التي اشتملَ عليها إعلانُ الجائزة، وفورَ اغلاقِ بابِ التقدمِ، خضعتْ الأعمالُ المُقدمةُ للتحكيمِ من خلالِ لجانٍ مُتخصصةٍ ووفقَ معاييرٍ دقيقة، تؤكد على الموضوعية والعدالةِ ضماناً لوصولِ الجائزةِ لمن يَّستحقُها بالفعل، وفي هذا الإطار، يسرُني أن أُشيرَ إلى أن وزارةَ الثقافةِ ستقومُ بتوفيرِ الرعايةِ الكاملةِ للفائزينَ من المبدعينَ الصغار في الدورةِ الثانيةِ من خلالِ القطاعاتِ والهيئاتِ المختلفةِ و التابعةِ لها... الأمرُ ذاتُه الذي تمَ توفيرُه للمبدعينَ الفائزين في الدورةِ الأولي، والذين يتواجدُ بعضُهم معنا اليوم، حيثُ تمَ توفيرُ تلكَ الرعايةِ من خلالِ المجلسِ الأعلى للثقافةِ والمركزِ القوميِ لثقافةِ الطفلِ ودارِ الأوبرا المصرية وكذلكَ قطاعِ الفنونِ التشكيلية.

كما تمَ إصدارُ سلسلةِ كُتيباتٍ خاصةٍ بالجائزةِ تتضمنُ النصوصَ والرسومَ الفائزةَ بالدورةِ السابقةِ في مجالاتِ القصةِ والشعرِ والرسم.... وبهذه المناسبة، يسرُني أن أُعلنَ عن إقامةِ حفلٍ لتكريمِ المْبدعينَ الصغار الفائزين بالجائزةِ في دورتِها الثانيةِ في شهرِ سبتمبر القادمِ بإذنِ اللهِ بدارِ الأوبرا المصرية... كما يُسعدني أيضًا أن أُعلِنَ عن تنظيمِ الدورةِ الثالثةِ لجائزةِ الدولةِ للمبدعِ الصغيرِ خلالَ شهرِ أكتوبرِ القادمِ في الفروعِ الجديدةِ والتي سيتمُ الإعلانُ عنها قريباً. وأودُ في النهايةِ أن أتقدمَ بالشكرِ والتقديرِ للسيداتِ والسادة أعضاءِ اللجنةِ العليا للجائزة.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2022موعددهم (34) فائز18 ذكور و16 اناث فرع القصة (الفئة العمرية الأولى)

• آدم محمود رمضان عبد العزيز (كفر الشيخ) - 12 سنة - الصف الخامس الابتدائى

• رحمة محمد محمود عبد الوهاب (دمياط) - 10 سنين - الصف الرابع الابتدائى فرع القصة (الفئة العمرية الثانية)

• ساندرا إميل توما إبراهيم (القاهرة) - 16 سنة - الصف الثالث الإعدادى

• كارمن محمد إبراهيم القبرصلى (دمياط) - 15 سنة - الصف الثالث الإعدادى فرع الشعر (الفئة العمرية الأولى)

• أمل أحمد محمد أحمد السيد (الدقهلية) - 10 سنين - الصف الرابع الابتدائى

• سما مصطفى عبده طبل (دمياط) - 12 سنة - الصف الخامس الابتدائى فرع الشعر (الفئة العمرية الثانية)

• أحمد عبد الناصر فيصل محمد (الفيوم) - 17 سنة - الصف الثالث الثانوى.

• ديفيد بارح عطا بارح (القاهرة) - 17 سنة - الصف الثانى الثانوى فرع التأليف المسرحى (الفئة العمرية الأولى)

• سالى محمد أحمد محمد السيد (القليوبية) - 8 سنين - الصف الثانى الابتدائى

• فريدة سمير محمد عبد الحميد أحمد (الجيزة) - 12 سنة - الصف السادس الابتدائى فرع التأليف المسرحى (الفئة العمرية الثانية)

• خالد وائل مصباح عبد المحسن (الدقهلية) - 17 سنة - الصف الثانى الثانوى.

• محمد شعراوى جمعة أحمد عمر (الوادى الجديد) - 15 سنة - الصف الثالث الإعدادى .

فرع الرسم (الفئة العمرية الأولى)

• جودى محمد سعد محمود على (الإسكندرية) - 9 سنين - الصف الثانى الابتدائي

• حبيبة عماد الدين إبراهيم السيد عبده (القاهرة) - 9 سنين - الصف الثانى الابتدائي.

فرع الرسم (الفئة العمرية الثانية)

• بلال أحمد جلال النجيلى (الإسكندرية) - 16 سنة - الصف الأول الثانوي

• نادين علاء الدين عمر بدر (الإسكندرية) - 13 سنة - الصف السادس الابتدائي فرع العزف على آلة البيانو (الفئة العمرية الأولى)

• رودينا وائل محمد عبد العزيز محمد نصر (الجيزة) - 12 سنة - الصف السادس الابتدائي

• يوسف أشرف فريد حسن مرجاوى (الجيزة) - 12 سنة - الصف السادس الابتدائي فرع العزف على آلة البيانو (الفئة العمرية الثانية)

• شادى محمد بدر حسن سيد (الجيزة) - 17 سنة - الصف الأول الثانوى

• يوسف مجدى محمد أحمد شندى (الجيزة) - 14 سنة - الصف الثانى الإعدادى.

فرع الغناء - أغنية تراثية وأغنية من اختيار المتسابق (الفئة العمرية الأولى)

• حسام عمرو سالم محمد (القاهرة) - 12 سنة - الصف السادس الابتدائي

• شرف أحمد شرف محمد أحمد (القاهرة) - 11 سنة - الصف الرابع الابتدائى (من ذوى الهمم).

فرع الغناء - أغنية تراثية وأغنية من اختيار المتسابق (الفئة العمرية الثانية)

• أشرقت أحمد سعد السيد (الإسكندرية) - 15 سنة - الصف الثانى الإعدادى.

• بسملة كمال بيومى عبد القادر (الجيزة) - 15 سنة - الصف الثانى الإعدادى.

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية (الفئة العمرية الأولى)

• محمد أحمد محمد عبد اللطيف (القاهرة) - 10 سنين - الصف الخامس الابتدائى

عمل مشترك بين كل من:• شارل ديفيد ثروت عوض (سوهاج) - 12 سنة - الصف السادس الابتدائى

• كاراس ديفيد ثروت عوض (سوهاج) - 9 سنين - الصف الثالث الابتدائى.

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية (الفئة العمرية الثانية)

• أحمد أحمد إبراهيم الدسوقى (دمياط) - 15 سنة - الصف الثالث الإعدادى

عمل مشترك بين كل من:• روان مصطفى سيد أحمد رمضان (الإسكندرية) - 17 سنة - الصف الثانى الثانوىه، نا شريف عبد المنعم محمد (الإسكندرية) - 17 سنة - الصف الثانى الثانوى.

فرع الابتكارات العلمية (الفئة العمرية الأولى)

• توماس جميل لوقا فهيم (القاهرة) - 11 سنة - الصف الخامس الابتدائى

• محمد أحمد فكرى محمد عبد الجواد (بنى سويف) - 11 سنة - الصف الرابع الابتدائى.

فرع الابتكارات العلمية (الفئة العمرية الثانية)

• محمد قاسم عبد اللطيف مدنى (أسوان) - 17 سنة - الصف الثالث الثانوى

• نوران السيد نيازى السيد (المنوفية) - 17 سنة - الصف الثالث الثانوى.

من جانبه اوضح الدكتور هشام عزمى ان وزيرة الثقافة اعلنت عن بدء الدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير في يناير 2022 باشراف المجلس الأعلى للثقافة ، واضاف انه فاز بالجائزة فى دورة هذا العام 34 مبدع صغير فى 8 فروع هى الثقافة "القصة القصيرة، الشعر ، التأليف المسرحي" - الفنون "الرسم، العزف على أله البيانو أو العود، والغناء" - الابداع والابتكار" التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الإبتكارات العلمية" ، وتابع انه تقدم للمنافسة على فروع الجائزة 2676 متسابق من 27 محافظة طبقا للمرحلتين العمريتين اللتان تم الإعلان عنهما وهما من 5 إلى 12 عام ومن فوق 5 إلى 18 عام بواقع 935 من الذكور و 1741 من الاناث ،