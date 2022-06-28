سبب تغيب شقيقة نيرة أشرف عن ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتلها

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنصورة، ثاني جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالب نيرة أشرف.

وتوجهت أسرة المجني عليها، وهم: الأب والأم والشقيقة الكبرى وعمتها واثنين من أبناء من عمومتها، صباح اليوم إلى مدينة المنصورة، لحضور جلسة المتهم، ويسود وجوهم حالة من الحزن الشديد والترقب.

بينما تغيبت الشقيقة الوسطى عن حضور ثاني جلسات شقيقتها نيرة بمحكمة الجنايات بالمنصورة.

نقل شقيقة نيرة للمستشفى

وأكدت مصادر مقربة من الأسرة، أن الشقيقة الوسطى لن تحضر الجلسة بسبب مرضها وحالتها النفسية السيئة؛ حزنا على فراق شقيقتها المجني عليها، وعدم قدرتها على الذهاب إلى المحكمة، إذ تم نقلها مساء أمس إلى مستشفى حميات المحلة بعد ارتفاع حرارتها وسوء حالتها النفسية.

ثاني جلسات المتهم بقتل نيرة أشرف

وتشهد اليوم محكمة جنايات المنصورة ثاني جلسات المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة؛ لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، والمعروفة إعلاميًا بـ«ضحية جامعة المنصورة» أمام أسوار الجامعة وسط إجراءات مشددة، وكرودون أمني والحواجز الحديدية حول محيط مجمع محاكم المنصورة وحالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الجلسة.