«الغرف التجارية» تكشف أسعار السلع: ارتفاع البيض والسكر وانخفاض الأرز

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية، إنّ أسعار البيض شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع سعر كيلو السكر، وبعض أنوع المياه الغازية، وانخفض سعر الأرز، متوقعا مواصلته الهبوط خلال الأيام المقبلة، فيما استقرت باقي السلع الغذائية الأخرى عند نفس معدلاتها السعرية.

انخفاض سعر الأرز

وعن الانخفاضات التي شهدها الأرز، أوضح المنوفي، أنّ سعر الأرز السائب انخفض من 17 جنيها إلى 12 و14 جنيها للكيلو حسب الجودة ونسبة الكسر، وانخفض سعر الأرز المعبأ من 18 و20 جنيها إلى 14 و16 جنيها للكيلو، أي أنّ الكيلو تراجع بمتوسط 4 جنيهات.

وأشار إلى أنّ سبب الانخفاض يرجع إلى اقتراب وصول المحصول الجديد الذي سيبدأ حصاده في شهر أغسطس المقبل، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الأرز الشعير لدى التجار، وهذه الكميات تكفي الاستهلاك حتى شهر يناير المقبل.

تحديد توريد لسعر الأرز

وتوقع المنوفي، أن يواصل الأرز انخفاضه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد دخول الكميات المستوردة التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطالبا في الوقت ذاته، الحكومة، بتحديد سعر توريد للأرز كما حدث مع القمح، لتشجيع الفلاحين وعدم ترك السوق لكبار التجار، الذين يشترون المحصول بسعر منخفض من الفلاحين في وقت الموسم، ثم يبيعونه بأضعاف ثمنه بعد ذلك.

ارتفاع سعر السكر

وأشار المنوفي، إلى أنّ سعر السكر ارتفع من 13 لـ14 جنيها للكيلو، وارتفع سعر كرتونة البيض من 54 جنيها إلى 65 و68 جنيها بالمزرعة، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 70 و75 جنيها، وكذلك ارتفع سعر النودلز من 3 لـ4 جنيهات للعبوات الصغيرة، ومن 4 لـ5 جنيهات للعبوة الكبيرة، وارتعت أسعار البيبسي «الهضبة» من 5 إلى 5.75 جنيه، وواصلت أسعار الزيوت الانخفاض عالميا لكنها لم تنعكس على المستهلك، وما زالت شركات الزيوت تبيع بنفس الأسعار المرتفعة.

واستقرت باقي أسعار السلع الغذائية الأخرى، مثل الألبان والبقوليات والجبن والدقيق والمكرونة ومصنعات اللحوم والعصائر والمشروبات والمياه المعدنية.

وأوضح المنوفي، في التقرير الأسبوعي للشعبة، أنّ سعر الدقيق تراوح بين 12 لـ13 جنيها للكيلو، وسعر الزيت (750 جراما) 28 جنيها، وكيس المكرونة 400 جرام سجل بين 6 لـ7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 لـ16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 لـ20 جنيها للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 لـ10 جنيهات للربع كيلو، و35 لـ40 جنيها للكيلو، وتراوحت الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيها للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 لـ60 جنيها للكيلو، والجبنة التركي تراوحت بين 98 لـ120 جنيها للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك) والشيدر تراوحت بين 180 الي 200 جنيه للكيلو.

كما تراوح سعر الجبنة الجودة بين 190 لـ220 جنيها للكيلو، والجبن الملح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 لـ60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكريمة بين 60 لـ80 جنيها، وتراوحت القشطة بين 100 لـ140 جنيها للكيلو، والحلاوة السكرية تراوحت بين 40 لـ60 جنيها، والعلب الصغيرة من 10 لـ15 جنيها، والنصف كيلو من 20 لـ25 جنيها، وتراوح سعر الزيتون بين 30 لـ50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الجبن المثلثات من 5 لـ22 جنيها.

أسعار السمنة والتونة

وأشار المنوفي، إلى أنّ سعر السمنة الكيلو ونصف تراوح بين 60 لـ66 جنيها، والـ750 جراما تراوحت بين 30 و33 جنيها، فيما تراوحت أسعار التونة بين 15 لـ35 جنيها، والسردين تراوح بين 12 لـ15 جنيها، وتراوح البولوبيف البرازيلي بين 50 لـ60 جنيها، وتراوح سعر الهامبورجر والكفتة «10 قطع» بين 17.5 و50 جنيها.

ووفقا للمنوفي، تراوح سعر الشاي الربع كيلو بين 24 لـ30 جنيها، وتراوح سعر البن بين 14 لـ20 جنيها للعبوات الصغيرة، وتراوحت العصائر الصغيرة بين 3 لـ5 جنيهات، وتراوح لتر العصائر بين 10 لـ15 جنيها، وسجلت المياه الغازية 2 لتر 15 جنيها، واللتر الواحد 11 جنيها، وتراوحت أسعار المربي «400 جرام» بين 12 لـ20 جنيها، وتراوح عسل النحل نصف كيلو بين 30 لـ50 جنيها.

وقال حازم المنوفي، إنّ متوسط الأسعار حسب الجودة التعبئة والتغليف واسم المنتج، لافتا إلى أنّ الزيادات الأخيرة التي شهدها أسعار السلع أثرت سلبا على التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الاسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شرائها.

وأكد المنوفي، أنّ التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من صالحه أن تنخفض الأسعار لبيع أكبر كميات ممكنة من السلع، وشدد في الوقت ذاته على أنّ التاجر ليس له دخل في التسعير، وإنّما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط على الشركات والمنتجين والموزعين.