«أحمد» في دعوى نشوز: «عايزه تعيش زي أخواتها ومش عاجبها حالي»

وقف «أحمد. أ» وسط الزحام أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ينتظر الوقت يمضي ليأتي دوره، وينادي عليه الحاجب، ليدخل للقاضي ويحكي له سبب دعواه التي أقامها ضد زوجته «هبة. م»، بعدما جعلته يكره حياته معها تحت سقف منزل واحد، بعد زواج دام 3 سنوات، تركت فيهم منزل الزوجية أكثر ما عاشت فيه، لتجعله يعيش في مشكلات طوال الوقت بسبب أسلوبها الصعب وطباعها العنيدة.

«أحمد» يروي تفاصيل دعوته لـ«الوطن»

وبحديث «أحمد» مع «الوطن» قال إنه جاء لينهي زواجه، بعد تفكير عميق، وأنه طلب من زوجته الانفصال بالود أكثر من مرة، لكنها رفضت، وحتى اليوم تعكر صفو حياته، ليتذكر الزوج بداية علاقاتهم، وقال: إنه عندما تعرف عليها كانت فتاة لطيفة وجميلة ومهذبة، وعندما سأل عليها شكر الجميع له في طباعها، وكانت تنسج النساء في أخلاقها أشعارًا، وتقدم لخطبتها وكانت تعامله بكل لطف وحب، وبدأوا في تجهيزات الزواج.

وقال الزوج إنها طوال فترة الخطبة لم يظهر عليها أي طبع سيئ أو طريقة تعامل تحذره من طبعها، بل كانت تخفي طبعها الحقيقي وراء هدوئها وكلماتها المعسولة، وكانت ترضى بأقل شيء، حتى أنها لم تبالغ في أي شيء، وبعد أشهر تمت الزيجة، وانتقلنا للعيش تحت سقف منزل واحد، لأكتشف وجهها الحقيقي الذي أخفته عني وعن الجميع، لتحول المنزل لجحيم لا يطاق بسبب عصبيتها الدائمة، وطلباتها الواجبة النفاذ، وأنه لاحظ أنها تنظر لأي شيء لا تملكه حتى وإن كان تافها.

الزوجة متطلبة

«كل ما تشوف حاجة عايزة زيها، وبتتعامل كأنها محرومة من كل حاجة»، بهذه الكلمات علق الزوج على طبع زوجته وبسبب المشكلات التي بينهما، ما جعلته يكرث حياته لتلبية طلباتها حتى لا تتشاجر معه ويعيش في منزله في راحة وسلام، وأضاف أنها متطلبة، وتفتعل المشكلات حتى تغضب ويصالحها، لكنه فهم طريقة تعاملها، وكلما غير أسلوبه معها تترك له المنزل، وتدعي أنه يحرمها من كل شيء وأنها تريد أن تعيش في نفس مستواها الاجتماعي لا أكثر، وظلت على هذا الحال لمدة 3 سنوات.

عايزة تعيش زي أخواتها ومش عاجبها حالي

«الموضوع زاد وبقيت بتقارني بأخواتها وأجواز أخواتها، وبقى مش بيعجبها حاجة، ولا عيشتي بقت عجباها، ولما أحاول أقنعها أن ترضى بحياتها بتزعق وتحسسني بالنقص، وعايزة شقة جديدة ونعيش في منطقة أحسن، ودايما بتقارني بيهم ومعيشاني في جحيم»، وفقًا لحديث الزوج مع «الوطن».

دعوى نشوز بسبب رفضها للطلاق

وأنهى «أحمد» حديثه قبل دخوله للقاضي بأنه بعد آخر شجار بينهما تركت له المنزل ورفضت العودة، وحاول مصالحتها أكثر من مرة لكنها رفضت، فعرض عليها الانفصال في هدوء، لكنها رفضت، فقرر إقامة دعوى نشوز حملت رقم 2131.