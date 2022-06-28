مصدر بـ«الموسيقيين»: هاني شاكر لم يتقدم باستقالته رسميا حتى الآن

كشف مصدر مسئول بنقابة المهن الموسيقية، الموقف الرسمي، بخصوص إعلان الفنان هاني شاكر، استقالته رسميا من منصب نقيب المهن الموسيقية، التي أعلنها بالأمس في أحدي البرامج التليفزيونية.

هاني شاكر لم يتقدم باستقالة رسمية

قال المصدر المسئول بالنقابة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هاني شاكر، لم يتقدم باستقالته رسميًا لنقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن قراره المفاجئ، جاء بسبب ما شاهده من خلافات في مؤتمر الصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

وأضاف المصدر، أنه لا بد أن يتقدم باستقالته أمام مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، حتى تستطيع الشئون القانوينة أخذ الإجراءات اللازمة، بشان تعيين نقيب مؤقت، أو عقد انتخابات جديدة.

كواليس إعلان هاني شاكر استقالة

كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن استقالته بالأمس، خلال مداخلة هاتفية، أجراها مع أحد البرامج التليفزيونية، على هامش الأحداث المؤسفة، التي شهدها المؤتمر الصحفي، الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية، للصلح بين شاكوش وسعيد الأرتيست.

أزمة مؤتمر حسن شاكوش وسعيد الأرتيست

شهد المؤتمر الصحفي، مشاداة كلامية واشتباكات بالأيدي بين عدد من الحضور، بعد مشاداة كلامية بين سكرتير عام النقابة أحمد رمضان، وسعيد الأرتيست وشعبة الإيقاع، ما أدى في النهاية إلى انسحاب هاني شاكر، ثم إعلانه استقالته خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج.

الجدير بالذكر أن سعيد الأرتيست وعازفي الإيقاع، عبروا عن غضبهم الشديد، من البيان الذي أصدرته نقابة الموسيقيين، للإعلان عن عودة حسن شاكوش، إلى الغناء مجددا داخل مصر، بعد إهانته للإيقاعيين، دون العودة إليهم لمشاركتهم في تداعيات القرار، موضحين أنهم لن يسكتوا عن عودة شاكوكش، التي كانت بداية الأزمة الحادة التي شهدتها النقابة خلال الأيام الماضية.