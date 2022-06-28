رئيس جامعة بنها: الجامعة الأهلية بالعبور ستعمل وفق أحدث النظم وغير هادفة للربح

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، فضلاً عن كونها لا تهدف إلى الربح.

مبادرة الجامعات الأهلية الحكومية

وقال الدكتور جمال سوسه أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التي استجابت لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء الجامعات الأهلية ، على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية فى المدن الجديدة ، وتقدمت بملف كامل لإنشاء الجامعة الأهلية.

واشار الدكتور جمال سوسه الى ان الجامعة الأهلية الجديدة تضم كليات : الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، بالإضافة الى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.

الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية

وأكد رئيس جامعة بنها انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيلها وإدارتها ، مضيفا ان الجامعة الأهلية لا تهدف إلى الربح وتهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وتم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، ومن المُقرر أن تُقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، ويضم القطاع الطبي برامج «المعلوماتية الطبية الحيوية، وطب وجراحة الفم، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا المُختبرات الطبية، والتصوير الطبي».

ويضم القطاع الهندسي برامج «هندسة البناء، وتنسيق حدائق معمارية، وإدارة البناء المُستدام والمباني الخضراء، وتخطيط المدن والأماكن العامة، وتطوير البرامج والتطبيقات، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، واللغويات الحاسوبية، والواقع الافتراضي والمُعزز، وبرنامج هندسة التصنيع / إدارة الإنتاج، والإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة المشروعات، وعلم تحليل البيانات»، ويضم قطاع العلوم الإنسانية برامج «تطوير الأعمال، والتسويق الرقمي، والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد الحسابي، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والعملات الرقمية».