دموع والدة نيرة أشرف أبكت القاضي.. تفاصيل النطق بالحكم في قضية طالبة المنصورة

في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة جنايات المنصورة الحكم بالإعدام علي الشاب محمد عادل المُدان بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، شهدت الجلسة مشاعر مختلطة بين الحزن على الضحية والفرحة بقرار المحكمة بحق المتهم، فيما دخلت والدة المجني عليها في حالة انهيار داخل المحكمة.

حكم انتظره الملايين في أسرع محاكمة جنائية شهدتها مصر بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية في الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم بقتل طالبة المنصورة وتحديد جلسة 7 يوليو للنطق بالحكم.

انهيار والدة نيرة وبكاء القاضي

وشهدت قاعة المحكمة انهيار والدة نيرة أشرف طالبة المنصورة خلال تلاوة ممثل النيابة العامة نص أمر إحالة المتهم إلي الجنايات وإبراز ما ارتكبه بحق المجني عليها وحق المجتمع.

وبكى رئيس المحكمة تأثراً بالحالة التي وصلت إليها والدة المجني عليها، وقرر رفع الجلسة لحين هدوء الأم واستكمال المحاكمة، حسب مصادر حضرت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم.

زغاريد خارج المحكمة

وشهد محيط محكمة جنايات المنصورة عصر اليوم الثلاثاء فرحة أهالي المحلة وبعض أهالي الدقهلية بعد صدور الحكم العاجل بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وأطلقت بعض السيدات الزغاريد أمام بوابات مجمع محاكم الدقهلية، فيما تجمع العديد من الأهالي لتقديم العزاء لأسرة المجني عليها نيرة أشرف طالبة المنصورة فيما أشار الأهالي إلي أنهم كانوا يتوقعون حكم الإعدام لبشاعة الجريمة والثقة في عدالة المحكمة.

أمر إحالة المتهم للجنايات

وتضمن أمر إحالة المتهم «قيامه بالتخطيط لقتل المجني عليها في موعد أدائها امتحانات آخر العام وتيقنه من وجودها في الجامعة وإخفاء سكين بين طيات ملابسه استخدمها كسلاح للجريمة».

وبحسب أمر الإحالة فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة فإن «المتهم باغت المجني عليها من الخلف بعدة طعنات تسببت في سقوطها علي الأرض فأكمل طعناته ونحر عنقها قاصداً قتلها، رغم محاولات بعض الشهود الدفاع عنها».