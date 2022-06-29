«جميلة» في دعوى خلع: «متجوز عرفي 3 مرات».. حبيبته فضحته برسالة واتس أب

«بقالي 6 شهور رايحة وجاية على المحكمة، وهو مش راضي يطلق، ولا عايز يحضر الجلسات»، قالت «جميلة.ك»، 23 عاما، لـ«الوطن»، إنها لم تتخيل أنها ستقضي أجمل أيام حياتها في محكمة الأسرة، بدلًا من قضائها في منزلها الجديد، الذي بنته بنفسها، وعاشت ليالي تحلم بالعيش فيه مع حبيبها الذي اختارته وتحدت أهلها من أجله، لتجبرها أفعاله على أن تتركه بعد 15 يومًا من زفافهما.

تفاصيل الزيجة

«كنت فاكرة إنه ملاك، طلع شيطان»، بهذه الجملة ردت الزوجة على سؤال ما هو سبب دعوى الخلع التي أقامتها، وقالت إنها كانت تعرف زوجها قبل الزواج بسنوات وتجمعهما صلة قرابة، وبعد أن تبادلا الإعجاب طلبت منه أن يرسِّما علاقتهما، وافق وذهب لخطبتها، وطوال هذه الفترة لم تلاحظ عليه أي شيء، بل كان خلوقًا، ويستحي من النساء، بشكل يجعل الجميع يحترمه، ويضرب به المثل.

جميلة: كان يقضي وقت كبير بره البيت

وبعد أن انتهوا من تجهيزات شقة الزوجة، لاحظت أنه يؤخر الزواج بحجج ليس لها أي داعي، لكن بعد أن تدخلت العائلة حددوا موعد الزواج، وتمت الزيجة، وأقاموا حفل زفاف كبير كما حلموا وكانت سعيدة بحياتها الجديدة التي طالما حلمت بها معه، وبعد أيام من الزواج لاحظت تغيبه عن المنزل أكثر من الطبيعي فاعتقدت أنه شعر بالملل ويقضي الوقت مع أصدقائه، وفقًا لحديث «جميلة».

خناقة بسبب رسالة واتس أب

وبصوت مكلوم قالت الزوجة إنها عندما سألته أوهمها بأنه يباشر عمله، حتى يعود من إجازة الزواج، وبعدها بأيام سمعته يتحدث في الهاتف بصوت منخفض، وبرر لها الأمر بأنه يتحدث مع صديقه، ولم تشك به، لكن بعد أيام رأت رسالة «واتس أب» على هاتفه من فتاة، وبرر لها الأمر أنها مجرد صديقة له في العمل، وتشاجر معها وحذرها من أن تمسك هاتفه مرة أخرى، وبعدها بـ 3 أيام أرسلت لها فتاة على حسابها الشخصي رسالة غريبة تحذرها فيها من خيانة زوجها لها.

جميلة: متجوز عرفي وحبيبته فضحته

«أنا بدأت أشك فيه من يوم رسالة الواتس أب، ولما رديت على البنت دي عشان تثبت لي أنها مش كدابة وبتوقع بيني وبين جوزي، قالتي إنه مش بيخوني بس ده كمان متجوز عرفي عليا من واحدة بس دول أكتر، فكذبتها ومردتش أخرب على نفسي، لكن بعتلي على رقمي ورقة جواز عرفي، ولما اتأكدت لقيت اسمه عليها، ولما كلمتها قالت لي إنها مراته وواعدها بالجواز، ووصلتني بالبنتين التانيين»، حسب حديث «جميلة».

متجوز 3 عرفي.. ودعوى خلع

«3 ورقات عرفي، وكل واحدة واعدها بالزواج» بهذه الجملة اختتمت الزوجة حديثها مع «الوطن» وأضافت أنها واجهته بفعلته، وهو لم ينكر فانهارت وطلبت منه الطلاق ورفض، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بروض الفرج وأقامت ضده دعوى خلع حملت لرقم 823.