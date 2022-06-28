والدة «مريم ودعاء» ضحايا الابتزاز الإلكتروني بطنطا: المتهم هددنا بمصير «نيرة» «فيديو»

أعربت منى الرفاعي، والدة مريم الطالبة الجامعية التي توفيت متأثرة بإصابتها بالسرطان وتعرضت إلى تنمر وابتزاز من أحد الأشخاص، عن سعادتها بصدور حكم محكمة طنطا الاقتصادية، على المدعو «أحمد خ. س» الطالب بجامعة شبين الكوم، بتهمة ابتزازه للأم وابنتها مريم وشقيقتها «دعاء» الطالبة الجامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بحق المتهم بالسجن 3 سنوات وكفالة 6 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه.

والدة الطالبة: المتهم هدد ابنتي مثل نيرة

وأضافت «الرفاعي» في بث مباشر لـ«الوطن» منذ قليل، أن المتهم لم يرحم ابنتها التي عانت من السرطان وتنمر عليها وعلى شكلها إضافة إلى ابتزازه شقيقتها «دعاء» نظراً لرغبته الارتباط بها، رغم خطبتها لشخص آخر، فما كان منه سوى تهديدها بقتلها مثلما فعل قاتل نيرة طالبة المنصورة، وأرسل لها رسالة إلكترونية بها صورة «نيرة» وقال لها: «امتحان بنتك الجاي امتى؟».

محامي المجني عليها: جرائم أصابت المجتمع

من جهته أكد محمد مسلم، محامي أسرة «مريم»، أن الحكم أقصى درجات العقوبة في جنح المحكمة الاقتصادية، وهي 3 سنوات في التهم الموجهة إلى المتهم، لافتا إلى أن المتهم له كفالة 6 آلاف جنيه كي يقوم بعمل استئناف، مؤكداً أن المسألة لم تكن مجرد حكم بل هو وقف لجرائم تصيب المجتمع.

أحداث الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما حررت أمنية الرافعي، مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة بالتربية والتعليم، محضرا تتهم فيه «أحمد . خ . س» طالب جامعي، بابتزازها وابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهن والتشهير بهن عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع كبيرة باللوجو تهاجم الأسرة أيضًا.

وأوضحت أن ابنتها «دعاء» زميلة المتهم في الجامعة، وحاول التقدم لخطبتها لكنها رفضت، ما دفعه للانتقام منها بمضايقتها من خلال التعدي بالسب والقذف، عبر رسائل على الفيس بوك وواتساب، وعندما تدخلت شقيقتها، نشر صورا مفبركة لها، وذات مرة كانت عائدة من إحدي جلسات العلاج الكيمياوي، حيث إنها مريضة بالسرطان، فوجئت بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها على جروب الكلية، ما أثر على نفسيتها وتدهورت حالتها الصحية، حتى توفيت، ثم نشر صورا وفيديوهات مفبركة لابنتها الثانية «دعاء»، ولها ولزوجها عبر صفحات «فيس بوك» تحمل أسماء وهمية وقررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى محكمة طنطا الاقتصادية التي أصدرت حكمها اليوم.