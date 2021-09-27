توقيع الكشف الطبي على طلاب جامعة المنوفية.. ولقاح كورونا شرط أساسي

وصلت جامعة المنوفية، توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة، بعد تحديد موعد ومكان الكشف للطلاب إثر حصولهم على بطاقات الترشيح وتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للجامعة.

الكشف الطبي جامعة المنوفية.. تلقي لقاح كورونا

وأعلنت جامعة المنوفية، في بيان لها، أن الحصول على لقاح فيروس، شرط أساسي لإجراء الكشف الطبي؛ حفاظا على حياة الطلاب، لافتًا إلى أن الطلاب الذين حصلوا على اللقاح خارج الجامعة عليهم إحضار ما يفيد ذلك عند توقيع الكشف الطبي.

وطالبت الطلاب الذين لم يسجلوا على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، بالإسراع في التسجيل واختيار مكان التطعيم داخل الحرم الجامعي.

تطعيم 35 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بجامعة المنوفية

على صعيد متصل، تواصل جامعة المنوفية تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى التطعيم حتى الآن، ما يزيد على 35 ألف طالب وعضو هيئة تدريس.

وتعمل الجامعة على تطعيم جميع أعضائها بلقاح كورونا، إذ أصبح شرطا أساسيا في العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وأكد عدد من العاملين بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تقوم بتطعيم الطلاب والعاملين بلقاح كورونا، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب حفاظا علي حياتهم؛ وفق الإجراءات التي حددتها إدارة الجامعة.