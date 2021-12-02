جامعة المنوفية تعلن نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب.. تعرف على الأسماء

أقيمت انتخابات اختيار رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية ونائب رئيس الاتحاد وأمناء مساعدي اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

اللجنة المشرفة على انتخابات إتحاد الطلبة في المنوفية تعلن النتائج

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد اتحادات الطلبة في كليات الجامعة.

وشهدت النتائج فوز الطالب أحمد محمد أبو عيله بكلية الطب البيطري، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بالتزكية بجانب فوز الطالب أسامه طارق من كلية الزراعة بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.

تعرف على نتيجة اتحاد طلاب جامعة المنوفية

كما أجريت انتخابات أمناء مساعدي لجان اتحاد طلاب الجامعة، حيث فازت الطالب محمد عربي مدين عبد العزيز من كلية التربية بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالبة دينا عاطف إسماعيل عامر من كلية الطب البيطري بمنصب أمين مساعد اللجنة، وفاز الطالب فتحي محمد سلطان من كلية التمريض بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب كريم محمد نبيه من كلية العلوم الصحية أمين مساعد اللجنة.

كما أعلنت اللجنة فوز الطالب محمود جمال اللاهوني من كلية التجارة بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالب محمد أنور محمد من كلية العلوم بمنصب أمين مساعد اللجنة، وفي اللجنة الثقافية فاز الطالب أحمد سيف سالم من كلية التربية النوعية بمنصب أمين اللجنة، والطالب عمرو مصطفى عبد اللطيف، من كلية العلوم أمين مساعد.

وفي اللجنة العلمية فازت الطالبة إيمان عباس عبد الستار أبو حسين من كلية الطفولة المبكرة بمنصب أمين اللجنة، والطالبة داليا احمد شوالي من كلية الطب البيطري، أمين مساعد اللجنة، وفاز الطالب عبد الرحمن سمير إبراهيم من كلية الإعلام بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب حسام محمد سيد من كلية الآداب بمنصب أمين مساعد اللجنة، وفي اللجنة الفنية فازت الطالبة سالي أمجد شوقي صالح من كلية الإعلام بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالب مصطفى مختار صبيح من كلية الحقوق، أمين مساعد للجنة.

وتكونت اللجنة العليا للانتخابات بجامعة المنوفية، من الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور جمعة حسين كلية التربية النوعية، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، والدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق، والطالبة هاجر عمرو دياب من كلية الطب، والطالب أحمد جمال عبد القادر خلف الله من كلية الحاسبات والمعلومات.