جامعة المنوفية تطلب تعيين معيدين بكلية طب الأسنان.. الشروط والأوراق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجة جامعة المنوفية لتعيين 15 معيدا في كلية طب الاسنان، ويبدأ التقديم من اليوم 12/11/2021 ولمدة شهر تنتهي يوم 11/11/2021، ضمن وظائف الكادرات الخاصة ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصلا على البكالوريوس في طب الاسنان من إحدى الجامعات، بتقدير عام جيد جدا على الأقل وتقدير مادة التخصص جيد على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما وقت نهاية الإعلان.

وظيفة معيد في كلية الأسنان جامعة المنوفية

وكشف الإعلان عن حاجة الجامعة للوظائف التالية:

- 2 معيد تخصص بيولوجيا الفم والأسنان بقسم علوم طب الأسنان الأساسية والإكلينيكية

- معيد تخصص أمراض الفم بقسم علوم طب الأسنان الأساسية والإكلينيكية

- معيد تخصص جراحة الفم والوجه والفكين بقسم علوم طب الأسنان الأساسية والإكلينيكية

- معيد تخصص أشعة الفم والوجه والفكين بقسم علوم طب الأسنان الأساسية والإكلينيكية

- معيد تخصص طب الفم وعلاج اللثة بقسم علوم طب الأسنان الأساسية والإكلينيكية

- 2 معيد تخصص خواص مواد طب الأسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

- معيد تخصص الاستعاضة الصناعية المتحركة للأسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

- معيد تخصص الاستعاضة الصناعية المثبتة للأسنان بقسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان

- معيد تخصص العلاج التحفظي للأسنان بقسم علوم طب الأسنان الترميمية

- معيد تخصص علاج الجذور بقسم علوم طب الأسنان الترميمية

- معيد تخصص تقويم الأسنان بقسم علوم طب الأسنان الوقائية

- معيد تخصص طب أسنان الاطفال والصحة العامة بقسم علوم طب الأسنان الوقائية

المستندات المطلوبة للتعيين لوظيفة معيد

أصول كل من «شهادة الميلاد كمبيوتر- الموقف من التجنيد ساريا – صحيفة الحالة الجنائية حديثة-عدد 6 صور شخصية حديثة – الشهادات الدراسية - ترخيص مزاولة المهنة – شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة – شهادة البكالوريوس- شهادة الامتياز - صورة بطاقة الرقم القومي - وبالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمد ومختوم مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمد ومختوم - وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة او القطاع العام يقدم اقرار بعدم العمل».