جامعة المنوفية تنظم ندوة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، ندوة توعوية حول مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف بقاعة المؤتمرات، تحت رعاية عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس جامعة المنوفية، أهمية الندوة كونها تلقي الضوء على موضوع حيوي وملح، تستدعي التطورات المتسارعة والتحديات المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة في منطقتنا العربية خصوصًا والعالم عمومًا، تناولَه بكل تركيز وجدية وعمق بما يواكب الجهود العالمية لمحاربة التطرف والإرهاب، اللذين باتا يشكلان تهديدًا عالميًا عابرًا للحدود.

أهمية التعليم في مواجهة الإرهاب

وأكد المتحدثون في الندوة، أهمية القطاع التعليمي كونه جزءًا لا يتجزأ بل مفصلًا محوريا في التصدي للفكر المتطرف ودسائس قوى الشر والظلام، التي لا تكف عن محاولاتها لاختراق المؤسسات التعليمية في المنطقة، وبث سمومها في عقول وأفئدة أبنائنا وفلذات أكبادنا من النشء والشباب.

دور وسائل الإعلام التقليدية والحديثة

وشدد مسؤولو جامعة المنوفية، على دور وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من خلال استخدام وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» لنشر خطورة الإرهاب على الدين الحنيف الذي ينبذ الإرهاب والتطرف الفكري بكافة أشكاله وصوره، ويحث على التسامح وتقبل الآخر، والحث على الوسطية والاعتدال ونشر التسامح ومعاني الدين الإسلامي السمحى.

حاضر في الندوة كل من الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الندوة، والدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية، وعلاء فتحي مدير عام شئون خدمة المجتمع، وطلبة وطالبات أسرة من أجل مصر.