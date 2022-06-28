والد طالبة المنصورة بعد الحكم على قاتلها: «ربنا جاب لك حقك دنيا وآخرة» فيديو

وجه أشرف الغريب، والد طالبة المنصورة التي قُتلت منذ أيام على يد زميلها في جامعة المنصورة، رسالة لها عقب حكم محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي.

وقال والد نيرة أشرف: «أقول لبنتي استريحي يا بنتي، شرفك اتغسل وربنا جاب لك حقك في الدنيا والآخرة».

والد طالبة المنصورة: العزاء بعد الحكم

وأضاف والد طالبة المنصورة لـ«الوطن»، إن أسرة نيرة ستتلقى العزاء فيها عقب الحكم بإعدام المتهم، حيث أنه رفض تلقى العزاء منذ وقوع الحادث، مؤكداً أن أول ما القاضي نطق بالحكم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، كان رد فعله الحمد والتكبير «الحمد لله.. الله أكبر».

والد نيرة: الحكم دليل على القضاء الناجز

وأكد والد نيرة أشرف، أن الحكم بإحالة أوراق القضية للمفتي دليل على القضاء العادل والناجز، مشيداً بدور القاضي والنيابة في القضية، لافتا إلى أن النيابة ردت على كل ما قاله المتهم خلال الجلسة الماضية.

وتابع قائلا إنه كان حزينا مما قاله المتهم في حق ابنته، حيث خاض في عرضها بعد قتلها، لافتا إلى أن والدتها دخلت في نوبة بكاء عقب إعلان النيابة أن المتهم طعنها 19 طعنة.

الحكم على المدُان بقتل نيرة أشرف

وقرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، اليوم، إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل نيرة أشرف، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، في الجلسة الثانية للمحاكمة اليوم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.