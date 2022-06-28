تفاصيل اجتماع وزير المالية مع 25 عضوا بـ«الصناع المصريون»: وعد بحل مشاكلهم

كشف الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون، تفاصيل اجتماع أعضاء الجمعية بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، إذ ذكر أن أعضاء جمعية «الصناع المصريون» عندما يبلغون وزير المالية بأن لديهم مشكلة ما في القطاع الصناعي، يقوم على الفور بعقد اجتماع معهم من أجل البحث عن حل لتلك المشكلات، موضحًا في الوقت ذاته أن اجتماع محمد معيط معهم اليوم، ليس الأول بل الثاني، إذ اجتمع الوزير بـ 25 صانعا.

المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على «DMC»، أنه التقى وزير المالية وعرض عليه أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، والمتمثلة في مشاكل المساندة التصديرية الموجودة للمصدر، «إذ كنا نريد عمل مقاصة بينها وبين المتأخرات على الصناع في الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز»، مشيدًا بلقاء الوزير، وموضحا أنه وافق على عمل المقاصة بما لنا من مال عند دعم الصادرات.

معيط يعد بحل مشكلات المصانع المتوقفة

وأوضح رئيس جمعية «الصناع المصريون»، أن الدكتور محمد معيط وعد بحل المشكلة التي تواجههم جراء توقف بعض المصانع لعدم استيراد مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أنه سيناقش الأمر في مجلس الوزراء وكذلك مع محافظ البنك المركزي، من أجل حل المشكلة عن طريق فتح الاعتمادات، أو تحويل المال لهم لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج.

صرف المتأخرات للمصدرين خلال أيام

كما كشف «هلال»، عن قرار الدكتور محمد معيط، بشأن شكوى المصدرين وما لهم من مبالغ مالية في ضريبة القيمة المضافة نتيجة القيمة المضافة، ومتأخرات بملايين الجنيهات، موضحا أنه قرر خلال أيام من تسليم الأوراق سيتم صرف وتحويل المبالغ المستحقة للمصدرين من القيمة المضافة إلى حساباتهم في المصانع.