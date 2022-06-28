تعرف على خدمات إنجاز للاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

شهد محرك «جوجل» خلال الفترة الأخيرة عمليات بحث عن منصة إنجاز للاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب، حيث تعد إنجاز منصة حكومية سعودية، وهي من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية، حيث أن إنجاز يتم من خلالها الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب، بالإضافة إلى القيام بالعديد من المهام الأخرى الخاصة بالتأشيرات وأوراق السفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية.

منصة إنجاز للاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

ويشار إلى أنّ منصة إنجاز والتي تقدم خدمة للاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب، هي إحدى المنصات التي تصدرها وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات الإلكترونية، وفق خطط رؤية المملكة 2030، وتعد منصة إنجاز الإلكترونية من أهم المنصات التي تقدم الخدمات المتعلقة بتأشيرات الإقامة إلكترونيًا، وكانت المملكة العربية السعودية قد اعتمدت عليها، وذلك من أجل تقليل العدد الذي يأتي إلى مقرها للحصول على العديد من الخدمات، لذلك فهي اعتمد وبقوة على تحويل هذه الخدمات إلى خدمات إلكترونية.

خدمات منصة إنجاز

وتوفر منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية مجموعة متنوعة من الخدمات على النحو الآتي:

- تمكن منصة إنجاز المتقدم من تقديم خدمة طلب زيارات من جهة حكومية.

- تتيح المنصة للمتقدم إمكانية تسجيل جوازات السفر وبيانات الرحلة.

- توفر منصة إنجاز الإلكترونية خدمة الحصول على تأشيرة الدخول من ممثليات المملكة بالخارج.

- كما أنّه بإمكان المتقدم الحصول على خدمة توثيق المستندات.

- وتشمل الخدمات المتاحة على إنجاز تتوفر خدمة تغيير طلب تأشيرة الدخول.

- وأخيرا خدمة المعلومات الخاصة بالتأشيرات الدبلوماسية والجوازات الخاصة.

«الوطن» توضح طريقة التسجيل في منصة إنجاز الإلكترونية:

- افتح رابط منصة إنجاز الإلكترونية.

- ادخل اسم المستخدم الخاص بك في المربع المحدد لذلك.

- ادخل كلمة المرور في المكان المحدد.

- تأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.