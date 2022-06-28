إيداع قاتلة طفليها بالترامادول في حلوان مستشفى العباسية للأمراض النفسية

قررت النيابة العامة، إيداع ربة منزل مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، وذلك لإعداد تقرير حول حالتها الصحية والنفسية، بعد اتهامها بقتل طفليها بإعطائهما مخدر الترامادول بسبب خلافات مع زوجها.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى قصر العيني، يفيد باستقباله طفلين مصابين بحالة تسمم، ما أسفر عن وفاتهما فور دخولهما المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى وتبين صحة البلاغ.

وبالفحص تبين وفاة الطفلين، وهما «ريماس. ر» التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وشقيقها الأصغر «مازن. ر» صاحب الـ4 سنوات، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

رواية الأم عن وفاة طفليها بحالة تسمم

وذكرت الأم خلال سماع أقوالها من قبل جهات التحقيق، أن طفليها تناولا فاكهة «خوخ وعنب» ملوثة ما أصابهما بحالة تسمم وتوفيا في الحال، وكشفت التحريات أن الطفلين كانا متواجدين بصحبة والدتهما في منزل جدهما بعد ترك الأم منزل الزوجية منذ أسبوع بسبب خلافات مع زوجها.

قتل الطفلين بمادة الترامادول

وكشف تقرير المركز القومي للسموم عن إيجابية تحاليل الضحيتين لتعاطي مادة الترامادول المخدر، على عكس رواية الأم التي أكدت أنهما تناولا فاكهة خوخ وعنب ملوثة.