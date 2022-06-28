سكرتير «الموسيقيين»: نطالب هاني شاكر بالتراجع عن استقالته حتى عيد الأضحى

قال المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، بأن مجلس الإدارة لن يتخذ أي إجراء لمناقشة خلو مقعد النقيب قبل عيد الأضحى المبارك وذلك من اجل بحث كل سبل المناقشة مع الفنان هاني شاكر.

أوضح رمضان خلال الاجتماع الطارئ المنقعد حاليا بمقر الموسيقيين بأن المجلس يرى ان يتريث هاني شاكر ومنحه الوقت الكافي للتفكير والرجوع عن قراره الى ما بعد عيد الاضحى المبارك.

حضر الاجتماع كلا من احمد رمضان سكرتير النقابة وسعد المتولي رئيس الشئون القانونية وعلاء سلامة وكيل النقابة وعدد من الأعضاء ابرزهم نادية مصطفى وحلمي عبد الباقي وعاطف امام وعلاء عامر المستشار القانوني للنقابة.

النقابات الفنية ترفض استقالة هاني شاكر

كان الاتحاد العام للنقابات الفنية قد رفض استقالة الفنان هاني شاكر، ودعمه بكل الصور، إثر الأحداث المتتالية التي تجرى منذ أمس، نتيجة تداعيات المؤتمر الصحفي الذي نظمته النقابة، وشهد عددا من الأحداث التي انتهت بتقديمه استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

وقال البيان: «تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث أمس، من أحداث مؤسفة، لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، التي كانت تضم روادا من المبدعين الكبار، من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغيرهما من المبدعين في المهن الموسيقية، التي أثرت في وجدان الشعوب العربية، بل وامتد أثرها إلى العالم، وإزاء ما حدث، لن يقف الاتحاد مراقبا للمشهد المؤسف، دون أن يقوم بدوره في اتخاذ عدد من القرارات».