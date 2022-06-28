سر المدينة الفرعونية في الأعماق.. تجذب السائحين بالغردقة (صور)

مدينة فرعونية في أعماق البحر، تجذب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية في مدينة الغردقة، خاصةً عشاق رحلات الغطس والغوص تحت الماء، والاستمتاع برؤية مجسمات لآثار فرعونية تحت الماء، في أعماق البحر الأحمر، في مشاهد فريدة ونادرة، حيث يأتي السائحون من كل مكان، لمشاهدة هذا الأثر العجيب، في منطقة «سهل حشيش»، جنوب مدينة الغردقة.

مجسمات لآثار فرعونية مقلدة

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن المدينة الفرعونية الغارقة هي عبارة عن قطع من المجسمات للآثار المقلدة داخل مياه البحر بمنطقة سهل حشيش، جنوب مدينة الغردقة، حيث تم صنع مستنسخات الآثار من الفايبر جلاس في مياه البحر، بغرض تسويق السياحة خاصةً سياحة الرحلات البحرية والغوص في أعماق البحر.

وتابع «أبوطالب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه النماذج المقلدة عبارة عن «تيجان وأعمدة ومقصورات» عليها نقوش فرعونية مقلدة، مشيراً إلى أنها لاقت إقبالاً كبيراً من السائحين، ويتردد عليها الآلاف من السياح سنوياً.

المدينة الفرعونية الغارقة تجذب السائحين

ومن جانبه، أوضح مصطفى عبده، مدير تسويق بمنتجعات سياحية بالبحر الأحمر، أن الغردقة أصبحت تضم عدداً من المعالم السياحية التي تجذب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، من ضمنها المدينة الفرعونية الغارقة، التي تجذب السائحين إليها، حيث يمارسون هواية الغطس تحت الماء، ويتمتعون برؤية نسخة مقلدة من الآثار الفرعونية، مؤكداً أنها تعتبر طريقة جديدة للتسويق للمعابد والآثار المصرية.

ولفت «عبده»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة تضم عدداً من المعالم السياحية، كمتحف الغردقة، الذي يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية أصلية، وعدداً من المزارات السياحية التي جذبت إليها السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، من أكثر من 15 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشيك وسويسرا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج ورومانيا، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، ووصلت إلى 90%، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران.