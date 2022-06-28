عاجل.. «الموسيقيين» تطالب هاني شاكر رسميا بالعدول عن استقالته

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

مجلس النقابة يرفض استقالة هاني شاكر

وناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي، واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

حضر الاجتماع كل من: أحمد رمضان سكرتير النقابة، وسعد المتولي رئيس الشئون القانونية، وعلاء سلامة وكيل النقابة، وعدد من الأعضاء؛ أبرزهم نادية مصطفى وحلمي عبدالباقي وعاطف إمام، وعلاء عامر المستشار القانوني للنقابة.

هاني شاكر: قرار الاستقالة لا رجعة فيه

وقال الفنان الكبير هاني شاكر، في تصريحات سابقة، إن قرار الاستقالة من نقابة المهن الموسيقية لا رجعة فيه.