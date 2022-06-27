بريد الوطن .. آلية جديدة مقترحة لمنظومة الخبز

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخراً، فكرة تطبيق منظومة الخبز الجديدة، من خلال الدعم النقدى المشروط، بدلاً من الدعم العينى، كاستراتيجية قابلة للتنفيذ فى حال الموافقة عليها، بعد الانتهاء من الدراسة الكاملة لها، حيث سيُخصص مبلغ معين من المال، سيتم تحديده من قِبل الحكومة، فى حال التطبيق، يضاف على الكارت التموينى، لصرف قيمته المادية على الخبز، ولكن بما أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة سيكون له بعض السلبيات الكثيرة على المواطن والدولة معاً، حيث سيكون فى استطاعة المواطن شراء بعض السلع الحرة بالدعم النقدى الخاص به، بعيداً على المنافذ التموينية التابعة للدولة، لذا من المفروض على الدولة أن تقدم منظومة الدعم العينى للخبز بشكلها الحالى، مع وضع ضوابط جديدة للعمل بها، وخاصة للمخابز التى تعتبر محور الأزمة، بعدم انتظامها بقوانين عمل المنظومة، من إهدارها لمال الدولة ببعض الطرق غير المشروعة، مثل بيع الدقيق المدعم الخاص بالدولة، وعدم انتظام وتطبيق عملية إنتاج الخبز كاملة، بتركيب كاميرات تصوير، متصلة مباشرة بغرفة عمليات وزارة التموين، لرصد أى مخالفات من قبلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معها فى حال مخالفتها، مع البحث عن آلية جديدة من قِبل الدولة لإيصال الدعم لمستحقيه.

ممدوح الشنهورى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com