بريد الوطن .. يا رب صبراً

يا رب صبراً على صبرى

فالنفس ما عادت تقوى على ود صاحبها بعد أن جفا/ حيث الوصال عنده أصبح تكلفاً/ هو فى العدل بالأمانى ليس منصفاً/ أيحاسب القلب على ما هوى/ وهو غير مكترثٍ لا بنفسه ولا بمن هوى/ أليس من حمل عنك الهموم والألم/ وأبدلها لك بالقربِ والأملِ/ أولى عندك بوصاله اليوم عند الفرح/ألا ترى لهفتى عليك يوم غيابك حين الزعل/أو خوفى عليك وقت التعب/ ألم ترَ عينى عليك حافظة وأنت معى طول الوقت/ ألم تبكٍ منك لحظة ضعف، هل رأيت ما بها من شغف/ هل أصبح سؤالى عليك عبئاً لا تريد تقبله؟/ أم عندك من الأعذار ما تؤمن به تواجدى حين الفضا/ ولكن لا تختبر نفسى على الصبر بالتركِ، بعد ما كنت ملكتها/ فالغد ستجدها قد استغنت وأغلقت القلب على ما تبقى وقد خلا/ فيا رب صبراً، فأنا ما زلت على العهد باقياً وعلى الود واصلاً/ هذا إن كان صاحب النفس عما فعل بى راضياً

د. أحمد محمد جمعة

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