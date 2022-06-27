رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. يا رب صبراً

كتب:

الوطن
10:52 م | الإثنين 27 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يا رب صبراً على صبرى

فالنفس ما عادت تقوى على ود صاحبها بعد أن جفا/ حيث الوصال عنده أصبح تكلفاً/ هو فى العدل بالأمانى ليس منصفاً/ أيحاسب القلب على ما هوى/ وهو غير مكترثٍ لا بنفسه ولا بمن هوى/ أليس من حمل عنك الهموم والألم/ وأبدلها لك بالقربِ والأملِ/ أولى عندك بوصاله اليوم عند الفرح/ألا ترى لهفتى عليك يوم غيابك حين الزعل/أو خوفى عليك وقت التعب/ ألم ترَ عينى عليك حافظة وأنت معى طول الوقت/ ألم تبكٍ منك لحظة ضعف، هل رأيت ما بها من شغف/ هل أصبح سؤالى عليك عبئاً لا تريد تقبله؟/ أم عندك من الأعذار ما تؤمن به تواجدى حين الفضا/ ولكن لا تختبر نفسى على الصبر بالتركِ، بعد ما كنت ملكتها/ فالغد ستجدها قد استغنت وأغلقت القلب على ما تبقى وقد خلا/ فيا رب صبراً، فأنا ما زلت على العهد باقياً وعلى الود واصلاً/ هذا إن كان صاحب النفس عما فعل بى راضياً

                                                                    د. أحمد محمد جمعة 

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. بين الضعف الدراسى وقلق الانفصال

بريد الوطن .. أنقذونا من أكوام القمامة حول منزلنا فى الخليفة يا مسئولون

بريد الوطن .. البحر يقول

بريد الوطن .. وماذا أفعل بأسفك بعدما أسأت لى؟!

بريد الوطن .. جمعية استهلاكية لأهالي «الروضة» يا وزير التموين

بريد الوطن .. قطر

بريد الوطن .. الشيخ علي نجم.. قارئ من الزمن الجميل

بريد الوطن .. حلمك يا ابن الطربيلى والواقع المؤلم

بريد الوطن .. شكر واجب لوزارة الأوقاف وإدارة منشأة القناطر

بريد الوطن .. ضياع الهوية بين الشباب والفتيات
بقلم الوطن