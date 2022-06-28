تقديم رياض الأطفال للمدارس الحكومية.. الخميس آخر موعد للتسجيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخميس 30 يونيو آخر موعد لـ تقديم رياض الأطفال للمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2022- 2023، الذي فتح باب التسجيل به 1 يونيو الماضي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

تقديم رياض الأطفال للمدارس الحكومية 2022 إلكترونيا

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة إلكترونيا على بوابة مركز المعلومات بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرقم القومي، مشددة على كتابة البيانات بدقة وفقا لشهادة الميلاد.

التقديم على موقع الوزارة لهذه المحافظات

وخصصت وزارة التعليم، رابطا لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل طلب تقديم رياض الأطفال للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2022-2023 في المحافظات التالية: «بورسعيد - دمياط - الدقهلية - الغربية - البحيرة - الإسماعيلية - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - البحر الأحمر- الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - الأقصر».

التقديم على موقع المديريات

وقالت الوزارة، إن التقديم في محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الشرقية - المنوفية - كفر الشيخ - السويس - بني سويف - القليوبية - مطروح - أسوان»، من خلال الموقع الرسمى الخاص بكل مديرية تعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط تقديم رياض الأطفال للمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل للمدارس الرسمية والرسمية لغات، حيث يلزم ألا يقل سن المتقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، عن 4 سنوات في 2022/10/1، وأن يكون التقديم في محل إقامة ولي أمر التلميذ المدون ببطاقة الرقم القومي للوالد.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات التقديم للعام الدراسي الجديد لمرحلة رياض الأطفال، وهي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» خدمات ولي الأمر.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختيار نوعية المدرسة «الرسمية - الرسمية لغات».

- تسجيل البيانات الأساسية للطالب وفقا لشهادة الميلاد.