اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية طعن قرب إحدى بوابات المسجد الأقصى

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتقال المشتبه به بتنفيذ عملية طعن قرب إحدى بوابات المسجد الأقصى، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

طعن جندي إسرائيلي

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا»، بأن جنديا إسرائيليا من قوات ما يسمى «حرس الحدود»، تعرض للطعن في البلدة القديمة بالقدس.

ونقلت عن شهود عيان، بأن منفذ عملية الطعن تمكن من الفرار بعد محاولة الطعن، قرب إحدى بوابات المسجد الأقصى، لافتة إلى أن قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال هرعت إلى المكان.