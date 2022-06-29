سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 29-6-2022 في الأسواق المحلية

يدخل البيض في محتويات الكثير من أصناف الطعام المختلفة، ما يجعل العديد من ربات البيوت والمنازل يحرصون على متابعة سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، حتى يتمكنون من شراء ما يحتاجون إليه من كميات تناسبهم.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن» والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض شهدت استقرارا على مدار 4 شهور ماضية، ليتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيها في المزارع، ويزيد سعره عن المزارع في المحلات التجارية التي تبيع للمستهلك بقيمة تتراوح بين 1 و 2 جنيه، ليكون سعره في المحلات بين 54 لـ55 جنيهًا.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، ليتراوح بين 47 لـ48 جنيها، كما يصل للمستهلك بين 52 لـ54 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة 20 بيضة بسعر 40 جنيها، ويصل للمتسهلك بـ46 جنيها، والطبق 30 بيضة بـ60 جنيها، ويصل للمستهلك بـ66 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن، فشهدت حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية المصرية، ويتراوح سعر البانيه بين 95 و100 جنيه، فيما يصل سعر كيلو الأجنحة إلى قيمة تتراوح بين 30 لـ40 جنيهًا، والأوراك 45 لـ48 جنيهًا، والدبابيس 45 لـ48 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 42 لـ44 جنيها للكيلو، بينما سعر كيلو الفراخ الحمراء بين 49 لـ52 جنيهًا، وسعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 50 لـ55 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفراخ الروزي بين 38 لـ40 جنيها.