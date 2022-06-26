سعر طبق البيض اليوم الأحد 26-6-2022 في الأسواق المحلية

من الأمور التي ترتفع عليها نسب البحث بشكل يومي هو سعر طبق البيض اليوم، وفضلا عن الفوائد العظيمة لهذا الطعام، الذي يكون وجبة منفردة أو يدخل في إعداد الكثير من الأصناف، فإنه يحتوي على العديد والفيتامينات المهمة للصغار والكبار.

وفيما يلي يستعرض موقع «الوطن» سعر طبق البيض وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، بالإضافة إلى سعره في سلاسل المحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق البيض اليوم

وبحسب تصريحات خاصة من الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لبوابة «الوطن»، فقد حافظت أسعار طبق البيض على قيمتها ليتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 54 و55 جنيهًا.

بينما وصل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، بين 47 و48 جنيهًا، كما جاء سعره للمستهلك ليصل إلى سعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، كما وصل سعر البيض البلدي إلى نحو 65 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

وجاءت أسعار كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية الكبرى؛ ليشهد استقرارًا كما يلي:

جاء سعر كرتونة البيض الأبيض المكونة من 10 بيضات بنحو 43 جنيهًا، والأحمر نحو 45 جنيهًا.

وسجل كرتونة البيض الأبيض، التي تتضمن نحو 15 بيضة بين 50 جنيهًا.

فيما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر الـ30 بيضة، اليوم، إلى قيمة مالية تتراوح بين 75 إلى 90 جنيهًا.

ووصل سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة إلى 65 جنيهًا، و90 جنيهًا في بعض المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

جاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيها للكيلو، بينما الساسو بسعر 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو، والفراخ الأمهات ما بين 27 إلى 29 جنيهًا للكيلو، والبانيه 100 جنيه، والأجنحة بسعر 40 جنيهًا، بينما الأوراك بسعر 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا، وفق تجار في سوق سليمان جوهر.