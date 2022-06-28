محافظ المنيا يكرم شابين لأمانتهما.. أعادا 170 ألف جنيه لصاحبها

كرّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الشابين أفريم نبيل، وباتريك أيمن، اللذان عثرا على مبلغ 170 ألف جنيه ملقاة على الأرض في كيس بلاستيك، بأحد شوارع حي شاهين غرب مدينة المنيا، وذلك عقب خروجهما من صالة ألعاب رياضية، ورفضا الحصول على مكافأة مالية من صاحب المبلغ، حيث عبر المحافظ عن امتنانه لأخلاقهما الحميدة والتحلي بالأمانة، كما وجه الشكر والتقدير لأسرة الشابين، مؤكدا أنهما قدوة حسنة لغيرهم من شباب المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويعم عليها بالخير والتقدم والازدهار.

وشدد المحافظ على كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وقف الإجازات والراحات خلال أيام العيد، موجهاً باستمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة بالوحدات المحلية والقروية، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة.

توافر السلع ومتابعة المجازر وأماكن بيع اللحوم

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة بالتنسيق مع مديريات (التموين والصحة والطب البيطري، الوحدات المحلية والجهات المعنية)، والتأكد من توافر كافة السلع، ومتابعة المجازر وأماكن بيع اللحوم، وموجها بفتح المجازر الحكومية بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

ووجه «القاضي» بمتابعة الحالة العامة بجميع المراكز من تجميل ونظافة، ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أثناء عطلة العيد، مشيراً الى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وفرت المحافظة العديد من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بجميع مراكز المحافظة، والتي ستستمر حتى نهاية العام.