«الأولمبية المصرية»: حققنا 14 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

قال الدكتور الباسل عبد الله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إن الأمور تسير وفقا للمتوقع في البطولة والنتيجة فوق الممتازة، وحققنا 4 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات، لافتا إلى أنه متوقع الفوز في السلاح والرماية واستكمال بطولة الملاكمة والتايكوندو.

نتوقع أن تفوز مصر بـ30 ميدالية

وأوضح «عبد الله» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية « dmc»، أنه من المتوقع أن تفوز مصر بـ30 ميدالية، لافتا إلى أن مصر حققت العديد من الميداليات ووصلت للمركز الثالث في دورة ألعاب البحر المتوسط، والترتيب متغير حتى نهاية الدورة المنعقدة، والمشاركون المصريون يبذلون أقصى جهودهم لتحقيق أفضل مراكز.

الملاكمة النسائية لأول مرة تصعد إلى الدور الـ8

وأشار «عبد الله» إلى أنه حتى الآن تسير الأمور في الدورة وفقا لما هو مخطط لها، ولا توجد إصابات بين اللاعبين، مضيفا أن مصر تشارك بعدد كبير من المصارعين والملاكمين، وخاصة الملاكمة النسائية لأول مرة وصعدوا من الدور الـ16 إلى الدور الـ8، وقريبا تبدأ مرحلة سباقات الخيل، وبدأت مباريات الطائرة وتنس الطولة للسيدات أيضا.

جدير بالذكر أن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها الـ19 انطلقت السبت الماضي بمدينة وهران الجزائرية، وتستمر حتى 5 يوليو القادم، وتشارك مصر في الدورة بعدد 19 رياضة مختلفة، بإجمالي 183 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 114 لاعبا و63 لاعبة في ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.