ضبط 3 متهمين بحوزتهم شابو وحشيش وعقاقير مخدرة بملوي.. بينهم ربة منزل

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض على 3 متهمين، بينهم ربة منزل، وبحوزتهم مخدر الشابو والحشيش وبعض العقاقير، وذلك قبل ترويجها وتوزيعها على المتعاطين في مركز ملوي جنوب المحافظة.

تسليم وتجهيز مواد مخدرة بقصد الاتجار

وقالت مصادر أمنية، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ملوي قيام كل من «أ.ف»، 22 عاما، ربة منزل وسابق اتهامها في عدد من القضايا، و«غ .ع»، 17 عاما، عاطل، و«ا .ر»، 33 عاما، عاطل، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تسليم وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخاذهم من منزل سكن أحدهم جنوب المدينة بملوي مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

حملة أمنية مكبرة لاستهداف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل حملة أمنية واستهداف المذكورين، وتم ضبط مخدر الشابو وكمية من مادة الحشيش المخدر وعقار التامول المخدر، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

وتكثف سلطات الأمن في المنيا من جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث يتم شن حملات مكبرة بشكل مستمر تستهدف البؤر الإجرامية بمدن ومراكز المحافظة والقرى والعزب والنجوع لضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة والمتاجرين بالمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، ويتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.