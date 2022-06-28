«الموسيقيين»: مجلس النقابة رفض استقالة هاني شاكر «هنسيبه يرتاح يومين»

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة أصدرت بيانا رسميا برفض استقالة الفنان هاني شاكر من منصب النقيب، لافتا إلى أن المجلس طالبه بالعدول عن الاستقالة، واستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها.

مرتضى: هاني شاكر له طبيعه خاصة في التعامل

أوضح «مرتضى» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc»، أن هاني شاكر له طبيعة خاصة في التعامل، «بيفكر بقلبه مش بعقله، وحسه مرهف، لازم نتركه يرتاح يومين بعد اللى حصل في المؤتمر»، مشيرا إلى أن رؤساء فروع النقابة بالمحافظات والجمعية العمومية، أكدوا رفضهم لاستقالة هاني شاكر، وطالبوه بالعدول عن قراره.

هانى شاكر يخوض حربا مع حالة التردي

أشار «مرتضى»، إلى أن الفنان هانى شاكر يخوض حربا مع حالة التردي، سيطرت على الذوق العام، كلفته من تاريخه الكثير، منذ أن تولى مهمة نقيب المهن الموسيقية في عام 2015، لافتا إلى أن حسن شاكوش كان لديه التصريح بالفعل، لكن حمو بيكا لم ينجح في اختبارات التقدم للنقابة.

وأكد المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن الفنان هانى شاكر حافظ على تاريخه وحارب الإسفاف، وعمل على منعه من الوصول لشبابنا، مؤكدا أن ما حدث في مؤتمر الصلح مع حسن شاكوش، أمس، كان من أهم الأسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته للمجلس.