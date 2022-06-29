روسيا تستعد لإجراء استفتاء شعبي لضم «خيرسون» الأوكرانية

قال نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن الإدارة بدأت استعداداتها لإجراء استفتاء شعبي في المنطقة بشأن الانضمام إلى روسيا، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، منذ قليل.

انضمام خيرسون إلى روسيا

وأضاف النائب لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن الاستفتاء سيطرح على المواطنين قضية أن تصبح منطقة «خيرسون» الأوكرانية أحد الكيانات التابعة لروسيا.

وأوضحت الوكالة الروسية للأنباء، أن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، صرح في وقت سابق بأن الاستفتاء سيمنح إقليم خيرسون الحق في تقرير مصيره، بينما ستشمل المرحلة القادمة انتخابات تجرى مباشرة على منطقة خيرسون المحررة.

تكرار سيناريو القرم

وكانت القوات الروسية، سيطرت على منطقة خيرسون قبل أسابيع قليلة، وتشكل المنطقة أهمية كبيرة جدا للجانب الروسي، نظرا لأنها ملاصقة لجزيرة «القرم» التي سيطرت عليها روسيا بعد إجراء استفتاء شعبي في 2014، انتهى بانضمام الجزيرة لروسيا.

وتشكل خيرسون أهمية إستراتيجية لروسيا، لأنها تقع على البحر الأسود ونهر دينير، كما أنها تحتوي على واحد من أهم الموانئ المطلة على البحر الأسود.