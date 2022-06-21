«خيرسون»: إجراء استفتاء على دخول الانضمام إلى روسيا الخريف

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة «خيرسون» الأوكرانية التي تسيطر عليها «موسكو»، إنه من المقرر إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا هذا الخريف، مضيفا، إنه لم يتبق سوى القليل من الوقت ليشعر مواطنو المنطقة بأنهم مواطنو كاملي الأهلية في روسيا العظمى، وأنها تسير على طريق «شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إلى أن بلاده لا يمكنها ضمان عدم صدور حكم بالإعدام في جمهورية «دونيتسك» الشعبية على المرتزقين الأمريكيين اللذين وقعا في الأسر بضواحي «خاركوف» الواقعة شرقي أوكرانيا، وقال في تصريح لقناة «إم إس إن بي سي» الأمريكية، إن الأمر يعتمد على التحقيق.

«أوتاوا»: نعتزم اعتماد قانون يسمح بمصادرة أصول روسية

قالت السلطات الكندية، إن «أوتاوا»، تعتزم في الأيام المقبلة اعتماد قانون يسمح بمصادرة أصول روسية خاضعة للعقوبات، وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، خريستيا فريلاند، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة «الخزانة» الأمريكية جانيت يلين، إلى أن الخطوة جرت مناقشتها مع الشركاء الدوليين لبلادها، بما فيها «واشنطن».

بدوره، أوضح مندوب «موسكو» الدائم لدى «الاتحاد الأوروبي»، فلاديمير تشيجوف، أنه من السابق لأوانه حديث الاتحاد عن حزمته السابعة من العقوبات ضد بلاده، مشيرا في تصريح لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، إلى أنه على الرغم من إقرار العقوبات بالإجماع، تمكنت المجر من الحصول على شروط خاصة، وتمكنت دول أخرى من تثبيت مواقفها.

وسائل إعلام: «الاتحاد الأوروبي» مستعد لمنح «كييف» رسميا صفة العضو المرشح

بدورها، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، نقلا عن مصادر، إن قادة دول «الاتحاد الأوروبي» مستعدون لمنح «كييف» رسميا صفة العضو المرشح للانضمام إلى الاتحاد.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن سيتم اتخاذ القرار في «قمة الأوروبي» يومي 23 و24 يونيو الجاري، وأضافت المصادر، أن الدول مستعدة أيضا لمنح وضع المرشح لمولدوفا، وجورجيا، ولكنها تخضع لشروط إضافية.

بدوره، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن «كييف» تواصل التشاور مع شركائها بشأن إطار الضمانات الأمنية، مضيفا في حديث عن الشكل المحتمل، إنها يجب أن تتضمن اتفاقية إطارية متعدد الأطراف بين جميع الضامنين واتفاقية ثنائية منفصلة بين أوكرانيا وكل بلد ضامن.

إدارة بايدن تواصل بحث استراتيجيات لكبح التضخم وأسعار البنزين

اقتصاديا، واصلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث استراتيجياتها لكبح جماح التضخم وأسعار البنزين المرتفعة، وقال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إن قرارا بشأن تعليق ضريبة اتحادية على البنزين قد يصدر بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف بايدن، أنه قد يتخذ قرارا في أقرب وقت بشأن ما إذا كان سيدعم «الكونجرس» في تعليق ضريبة الغاز الفيدرالية البالغة 18.4 سنتا للجالون.

وكان خبراء قدروا إن تعليق ضريبة الغاز الفيدرالية البالغة 18.4 سنتا للجالون قد تخفض الأسعار بنحو 14.72 سنتا للجالون.

وكرر كبار مسؤولي الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» التأكيد على أن معالجة التضخم غير المسبوق تظل الأولوية الرئيسية لـ بايدن، فيم ا يفكر «البيت الأبيض» في إرسال بطاقات خصم للمساعدة في تعويض التأثير، وفقا لما ذكرته قناة «فوكس بيزنس».