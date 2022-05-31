تركيا تُلغي مناورات الناتو في البحر الأسود.. وتؤكد: نلعب دور الوساطة

أعلن وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ألغت أو أرجأت بعض مناورات حلف الناتو التي كان مخططا لها في البحر الأسود، وذلك بسبب متطلبات اتفاقية مونترو، وسط توترات بين روسيا وأوكرانيا.

وزير خارجية تركيا: الانضمام للعقوبات لن يمكننا من لعب دور الوساطة

وبرر وزير الخارجية التركي عدم انضمام بلاده للعقوبات ضد روسيا، قائلا: إذا انضممنا إلى العقوبات، فلن نكون قادرين على لعب دور الوساطة الذي لدينا الآن. وأضاف: لقد طبقنا اتفاقية مونترو على السفن الحربية، لكن يجب أن نُبقي المجال الجوي، هذا الممر، مفتوحا، مشيرا إلى أنه خارج مونترو، كانت هناك طلبات من روسيا ومن الولايات المتحدة بشأن مرور السفن، ووفقا للاتفاقية ألغينا أو أجلنا مناورات الناتو المزمعة، معتبرا أن بلاده تلعب دورا هاما وتفي بالتزاماتها، حسب قوله.

تشاووش أوغلو: لن ننضم إلا إلى عقوبات الأمم المتحدة

وأفاد وزير الخارجية التركي بأن بلاده قالت منذ البداية إنها، من حيث المبدأ، لن تنضم إلا إلى عقوبات الأمم المتحدة، مضيفا: يمكن للجميع الآن فرض عقوبات على أي شخص. هذا شأنهم. لقد اخترنا دور الوسيط، ونحاول التخفيف من حدة الموقف. وموقفنا هذا مرحب به في الاتحاد الأوروبي وفي العالم، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأكد تشاووش أوغلو، في الوقت نفسه، أن عدم ارتباط تركيا بالعقوبات المفروضة على روسيا لا يعني أنه سيكون من الممكن الالتفاف عليها عبر أنقرة.