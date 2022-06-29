«الناتو»: قبول انضمام السويد وفنلندا في الحلف اليوم

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبيرج، أن قبول انضمام السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي سيتم اليوم الأربعاء.

انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة

وقال «ستولتنبيرج»، إن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة، ويعتمد تاريخ عضويتها على التصديق على بروتوكول الانضمام، ومصادقة 30 برلمانا.

وكان ستولتنبرج صرح أمس، بأن قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، مشيرا إلى أن هذه الخطوة «ستغير الوضع الأمني في البلطيق».