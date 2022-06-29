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«الناتو»: قبول انضمام السويد وفنلندا في الحلف اليوم

كتب:

محمد الليثي
09:37 ص | الأربعاء 29 يونيو 2022
أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرج

أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرج

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبيرج، أن قبول انضمام السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي سيتم اليوم الأربعاء.

انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة

وقال «ستولتنبيرج»، إن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة، ويعتمد تاريخ عضويتها على التصديق على بروتوكول الانضمام، ومصادقة 30 برلمانا.

وكان ستولتنبرج صرح أمس، بأن قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، مشيرا إلى أن هذه الخطوة «ستغير الوضع الأمني في البلطيق».

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011