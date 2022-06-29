تشريح جثة طالبة ببولاق الدكرور.. رصاصة طائشة في مشاجرة أنهت حياتها

قررت جهات التحقيق، نقل جثة فتاة لقيت مصرعها بطلق ناري تصادف مرورها بجوار مشاجرة بين عدد من البلطجية في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى مشرحة زينهم، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

مقتل طالبة برصاصة طائشة

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا بمقتل طالبة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طالبة تدعى «شيماء» في العقد الثاني من العمر ومصابة بطلق ناري.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين عدد من البلطجية استخدموا فيها الأسلحة النارية، وأثناء تصادف مرور المجني عليها أصيبت بطلق ناري أسفر عن وفاتها في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب في الشارع بمنطقة الهرم

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في الشارع بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم.