مياه قنا: الصرف الصحي سيصل لـ100% بالمرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» (فيديو)

قال المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بقنا، إن خدمة المياه كانت موصلة لـ 60% من الريف لكنها أصبحت 99% في الحضر و98.5% في الريف، وستصل هذه النسب إلى 100% في المرحلة الثانية من المشروع الرئاسي «حياة كريمة».

الصرف الصحي سيتم توصيله لنحو 95% من المناطق

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بقنا، خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني قائلا: «الصرف الصحي سيتم توصيله لنحو 95% من المناطق، وبنهاية عام 2024 سيتم توصيل الصرف الصحي لكل أنحاء الجمهورية بنسبة 100%، وحتى اليوم صرفنا 800 مليون جنيه، وسينتهي مشروع محطة مياه الصالحية في نهاية عام 2023 وستبلغ تكلفته 1.4 مليار جنيه حيث نغطي 5 قرى و7 مدن».

مشروعات المحطات لا تزيد تكلفتها على 11 مليار جنيه في 3 سنوات

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بقنا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشهد عددا من إنشاء المحطات الخاصة بالصرف الصحي والمياه، فمنها محطات مياه وروافع مياه وصرف صحي ومحطات معالجة وكلها مشروعات لا تزيد تكلفتها على 11 مليار جنيه في 3 سنوات.