سعر الدولار اليوم الخميس 30-6-2022 في البنوك المصرية

استقر مؤشر سعر الدولار بالقرب من 104.5 اليوم الخميس، إذ قفز 0.5% في الجلسة السابقة، وهو ما اعتبره صناع السياسة الفيدرالية أنه من شأنه أن يحدث مزيدا من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لخفض التضخم المرتفع منذ الثلاثاء الماضي.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.71 جنيه للبيع و18.81 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل الخميس.

سعر الدولار في البنك المركزي

بينما سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وحسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم.