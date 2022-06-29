مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي في 8 سنوات.. 179,5 مليار جنيه للتطوير

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن المشروعات القومية التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الثماني الماضية من 2014-2022، والبالغ عددها 902 مشروع بتكلفة إجمالية 179,5 مليار جنيه.

المشروعات القومية في التعليم العالي والبحث العلمي

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ التقرير الذي استعرضه الوزير، أشار إلى أنّ المشروعات القومية بلغت 902 مشروع موزعة على النحو التالي: 766 مشروعًا بالجامعات الحكومية بتكلفة 49,9 مليار جنيه، و26 مشروعًا بالجامعات الأهلية بتكلفة 108 مليارات جنيه، و10 مشروعات بالجامعات التكنولوجية بتكلفة 4,4 مليارات جنيه، و7 مشروعات بالكليات والمعاهد التكنولوجية بتكلفة 233 مليون جنيه، و3 مشروعات بالمستشفيات الجامعية بتكلفة 4 مليارات جنيه، و88 مشروعًا بالمراكز والمعاهد البحثية بتكلفة 5,5 مليار جنيه، والبنية التحتية المعلوماتية بتكلفة 7 مليارات جنيه، وبيت مصر بباريس بتكلفة 0,5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنّ موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام من 2019-2022، حيث بلغت خلال العام 2019/2020 نحو 47,1 مليار (43,4 مليار جنيه للتعليم العالي، 3,7 مليارات جنيه للبحث العلمي)، وخلال العام 2020/2021 بلغت 64,73 مليار جنيه (60,9 مليار جنيه للتعليم العالي، 3,83 مليارات جنيه للبحث العلمي)، بزيادة قدرها 17,6 مليار جنيه بنسبة 37,4%.

وتابع التقرير، أنّه خلال العام 2021/2022 بلغت الموازنة 74,72 مليار جنيه (70,25 مليار جنيه للتعليم العالي، 4,47 مليار جنيه للبحث العلمي) بزيادة قدرها 9,99 مليارات جنيه بنسبة 15,4%، ومن المقرر أن تصل خلال العام 2022/2023 إلى 85,70 مليار جنيه (80,65 للتعليم العالي، 5,04 للبحث العلمي) بزيادة قدرها 11 مليار جنيه بنسبة 14,7%، لافتًا إلى أنّ موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت زيادة ملموسة خلال الأعوام 2019/2020 إلى 2022/2023 تصل إلى 38,6 مليار جنيه بنسبة 82%.

البرامج الجديدة في الجامعات الحكومية

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ التقرير أوضح أنّ إجمالي عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية بلغ 450 برنامجًا جديدًا؛ بهدف تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل وفقًا للمعايير الدولية، ومنها: «المحاكاة الحاسوبية، تكنولوجيا الصناعات الدوائية، الاستزراع السمكي، التعلم الآلي والأنظمة الذكية، الذكاء الاصطناعي، علوم النانو، علم الأحياء الحسابي والرياضي، المعلوماتية الإحيائية، الروبوتات، الحوسبة العلمية وتحليل البرمجيات، إنترنت الأشياء، التشفير، التكنولوجيا الحيوية، علوم الفضاء، البيانات الكبيرة، تصميم الحلي، الهندسة الوراثية، والزراعة الذكية».

وفيما يتعلق بمعيار جودة التعليم، أضاف التقرير أنّ مصر قفزت من المركز 51 عام 2019، إلى المركز 42 عام 2020 بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّ الطفرة الهائلة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تؤكد نجاح الحكومة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدولة، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي، مشيرًا إلى تعظيم فرص الاستفادة من خدمات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين والباحثين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز، يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية التي تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة قطاعات التنمية المختلفة بالدولة.