«القابضة للمياه» تستقبل طلاب الجامعة المصرية اليابانية.. جولة وندوة

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية طلاب الدراسات العليا بقسم الهندسة البيئية بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمحطة التنقية الشرقية للتعرف على عمليات المعالجة ذات الكفاءة العالية.

توعية المواطنين والتعريف بالسلوكيات السليمة للتعامل مع المرافق

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها اليوم، إلى أنَّ الزيارة بدأت بتعريف الطلاب بدور الشركة في مجال التوعية لرفع الوعي عند المواطنين والتعريف بالسلوكيات السليمة للتعامل مع المرافق والحفاظ علي مشروعات الدولة، لافتًا إلى أنَّه عقب ذلك تم عمل ندوة لتعريفهم بالمحطة وأعمال التطوير الجارية بمحطة التنقية الشرقية والتوسعات الحالية.

وقالت الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها اليوم، إنَّه في نهاية الجولة، تمّ زيارة معامل الشركة وتوضيح دور المعامل المركزية والتقنيات المستخدمة بها ومراحل المعالجة بداخل المحطة.

تعالج 40% من مستخرج مياه الصرف الصحي

وتعد محطة التنقية الشرقية أحد أهم محطات المعالجة بالإسكندرية، التي تستقبل وتعالج نحو 40% من مستخرج مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية بالكامل، إذ تخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية.

زيادة الطاقة الاستيعابية لـ800 ألف متر مكعب في اليوم

وشهدت محطة التنقية الشرقية عمليات تطويرية متتالية على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة طاقتها الاستيعابية لـ800 ألف متر مكعب في اليوم، وتصل طاقتها في حالات الطوارئ إلى 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم.

تنفيذ مشروعات الدولة وحمايتها

وتحرص الشركة على خدمة المواطنين والاهتمام بمطالبهم ومشاكلهم والبحث عن حلول مستدامة لها وتنفيذ مشروعات الدولة وحمايتها وتطبيق الأسس السليمة للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى التزام الشركة نحو أبناءها الجدد بتطوير أدائهم وتدريبهم والاستماع إلى اقتراحاتهم وطلباتهم.