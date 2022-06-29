عاجل.. زوج ينهي حياة زوجته ذبحا بالدقهلية: «عشان عاوزة تزور ابنها في السجن»

لقيت ربة منزل مصرعها في محافظة الدقهلية، ذبحًا على يد زوجها بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر، نتيجة لوجود خلافات بين الزوجين على زيارة الأم لابنها في سجن جمصة العمومي، وفوجئ الأهالي بوجودها مذبوحة داخل شقتها، فيما انتقلت قوات الشرطة، والنيابة العامة لمعاينة الجثة ومكان الحادث.

بلاغ بذبح زوجة

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام زوج بقتل زوجته ذبحًا بقرية الدراكسة، وتمكن الأهالي في شارع الجزار بالقرية، من التحفظ على الزوج وتسليمه للشرطة.

وعلى الفور توجهت القوات الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع «صفاء عبد الحميد السيد»، 38 سنة، ربة منزل، على يد زوجها «ممدوح أ. ال»، مبيض محارة في العقد الرابع من عمره، ولديهما 4 أبناء ومقيمين بشارع الجزار بالدراكسة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

شهود العيان يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان، أن خلافًا بدأ من مساء أمس، وسمعه الجيران نتيجة لصوتهما العالي وذلك لخلاف وقع بينهما بشأن نية الزوجة زيارة ابنها في السجن، إلا أنهم فوجئوا بقيام الزوج بذبحها صباح اليوم.