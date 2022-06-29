شيرين عبد الوهاب تعلن ندمها على دخول الوسط الفني: الشهرة السبب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة ندمها على دخول المجال الفني، إذ قالت إنها أحيانًا تندم بالفعل بسبب المشاكل التي تتعرض لها نتيجة الشهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

ووجه أحد المتابعين سؤالا لشيرين عبد الوهاب عبر خاصية الـ«ستوري»، قائلًا: «هل ندمتي في يوم من الأيام إنك دخلتي الوسط الفني؟»، لترد عليه قائلة: «بصراحة ساعات، بس ندم له علاقة مش بالفن بس له علاقة بالمشاكل اللي بتيجي بسبب الشهرة، كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات».

وتابعت «شيرين» أنها كانت ترغب بشدة في إنجاب ولد، موضحة: «أنا أصلًا كنت فاكرة مريم ولد، وكنت بكلمها إنها ولد، ولما عرفت استغربت جدا بس بحمد ربنا على مريم وهنا».

شيرين تستعد للتعاون مجددا مع أيمن بهجت قمر

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد خلال الفترة الحالية لطرح أغاني جديدة، وبعض تلك الأغاني من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي نشر صور تجمعه بشيرين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغاني مع شيرين».

شيرين ترد على أزمتها مع بهاء الدين محمد

كما أثارت «شيرين» الجدل خلال الفترة الماضية بعد أزمتها الأخيرة مع الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد الذي أعرب عن غضبه الشديد من قولها إنها ندمت على أغنية «ماتجرحنيش» التي كتب كلماتها، وأعرب عن ندمه بالتعاون معها، ولكن شيرين ردت على تلك الانتقادات من خلال حسابها على «انستجرام»، قائلة: «والله أنا مش شايفة ليه أي مبرر».