19 خدمة مجانية يوفرها البنك الأهلي إلكترونيا: حمل التطبيق وماتروحش الفرع

تتوسع البنوك في الخدمات المصرفية الرقمية، مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، لتطلق خدمات جديدة من محافظ إلكترونية، وتطبيقات الموبايل البنكية، أشهرها الموبايل بانكينج، والإنترنت بانكينج، وفي صدارة البنوك المحلية التي تسعى لرقمنة خدماتها يأتي البنك الأهلي المصري، الذي يعد أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

خدمة الأهلي نت.. بدون الذهاب للبنك

خدمة الأهلي نت، التي أطلقها البنك الأهلي لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للعميل من خلالها شراء شهادات الإدخار، وربط الودائع، وسداد بطاقات الائتمان، وفتح حساب فرعي، والتحويل بين حسابات العميل، أو التحويل لحسابات آخرين داخل أو خارج البنك الأهلي.

وتتميز خدمة البنك الأهلي، بأنَّها تمكن العميل من الاشتراك والاستمتاع، بالعديد من المزايا، دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، خاصة مع قرب الإجازات الرسمية للبنوك، مثل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة عيد الأضحى المبارك، أو العطل الأسبوعية والرسمية الأخرى، كما يمكن إنجاز العمليات المصرفية على مدار 24 ساعة، دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية لفروع البنك.

خطوات الاشتراك في خدمة «الأهلي نت»

1. إدخال العميل لرقمه القومي، والتسجيل برقم الهاتف المحمول، المطابق للرقم المسجل لدى البنك.

2. بعد تحقق النظام من بيانات العميل، سيتم إرسال رمز التحقق على الموبايل.

3. إدخال العميل لرمز التحقق، وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

4. إدخال البريد الإلكتروني -الإيميل الخاص بالعميل-.

5. تسجيل النظام لطلب العميل قبل تنفيذه، بحد أقصى يومين عمل، إذ سيتم إرسال كود المرور الخاص بخدمة «الأهلي نت» على الهاتف المحمول، كما سيتم إرسال كود المستخدم على الإيميل.

19 ميزة للأفراد

- شراء شهادات الاستثمار، والأوعية الادخارية، وربط الودائع لأجل.

- استرداد شهادات الاستثمار، والأوعية الادخارية، وكسر الودائع لأجل.

- تعديل شهادات الاستثمار، والأوعية الادخارية، والودائع لأجل.

- فتح الحسابات الفرعية للعملاء القائمين.

- تحويل الأموال بين الحسابات المختلفة داخل البنك.

- التحويل من حساب إلى آخر داخل البنك أو خارجه بالعملة المحلية، باستخدام جهاز رموز الأمان.

- سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

- تنفيذ التحويلات المتكررة آليا.

- مراجعة فورية على كل أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

- الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

- الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل.

- التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

- خدمات المدفوعات «فوري».

- تفعيل وإيقاف وإعادة ضبط جهاز رموز الأمان.

- تفعيل وإيقاف وطلب رقم سري جديد لبطاقات المرتبات.

- تفعيل وإيقاف وإصدار بدل فاقد وطلب رقم سري جديد New PIN لبطاقات الائتمان.

- إعادة تصفير عدد المحاولات غير الصحيحة للرقم السري Reset PIN Counter لبطاقات المرتبات والائتمان.

- التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل مصر.

- التحويل من حسابك لحسابات أخرى خارج البنك وداخل مصر، بالعملة المحلية، باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN.