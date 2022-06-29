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الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون «خربة سمرة» في الأغوار ويصورون منشآت سكنية

كتب:

محمد الليثي
12:23 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون إسرائيليون، اليوم، اقتحامات لـ«خربة سمرة» بالأغوار الشمالية.

تصوير المنشآت

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال وعددا من «مجلس المستوطنات» اقتحموا الخربة، وشرعوا بتصوير عدد من المنشآت.

كسر أقفال المنشآت

وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت الليلة الماضية الخربة المذكورة، وتجولت بين الخيام أثناء عدم تواجد المواطنين، وحاولوا كسر أقفال بعض المنشآت التي يستخدمها السكان.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011