مصاريف مدرسة مبارك كول 2022-2023.. الالتحاق بالإعدادية ومكافأة شهرية

لم تعد الثانوية العامة هي هدف كثير من الطلاب، بل المدارس الفنية والتي تعتبر بدائل مناسبة لتجهيز الطلاب لسوق العمل، مما يرفع عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن مصاريف مدرسة مبارك كول 2022-2023 وتخصص المدرسة ومميزاتها وغيرها من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي مصاريف مدرسة مبارك كول 2022-2023 وتخصصات المدرسة، أحد بدائل الثانوية العامة 2022 وذلك في السطور التالية:

مصاريف مدرسة مبارك كول 2022-2023

ووفق تصريح سابق للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فإن مصاريف مدرسة مبارك كول 2022-2023 ستكون مثل أي مدرسة فنية حكومية أخرى، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن المصروفات الرسمية.

مدرسة مبارك كول 2022-2023

تعد مدرسة مبارك كول مختلفة في نظام التعليم الفني عن العادية، حيث يقوم الطالب بالدراسة النظرية لمدة يومين فقط في الأسبوع، بينما يعمل الطالب باقي الأسبوع في المصانع أو الورش حسب التخصص، كما تكون الدراسة لمدة 11 شهرا، ويتم منح الطالب إجازة لمدة شهر واحد، وهناك نحو 15 تخصص في المدرسة، ويحصل الطالب على مكافات شهرية نتيجة للتميز.

خطوات التقديم لمدارس مبارك كول 2022

ويمكن للطلاب خريجي الشهادة الإعدادية التقديم في التعليم المزدوج أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز «coc» من خلال المنصة الإلكترونية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

ويمكن تلخيص الخطوات في الآتي:

- الدخول على الموقع المخصص من وزارة التربية والتعليم من خلال البريد الإلكتروني الموحد الذي يحصل عليه الطالب.

- يتم بعدها استيفاء بيانات الشخصية، ثم اختيار المدرسة بين مدرسة مبارك كول كرغبة أولي للمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا التطبيقية، ويحق للطالب تسجيل 3 رغبات كحد أقصى في تخصصات المدرسة.

- بعد الانتهاء من التسجيل سيكون على الطالب تسديد المصروفات التقديم في مرحلة الأولى، يتم بعدها تسليم نموذج إبداء الرغبة وهي قيمتها 100 جنيه، «لا ترد» من خلال شبكات الدفع الإلكتروني.

- بعد الانتهاء من التقديم يقوم الطالب بدخول امتحان القبول ويتم الإعلام بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة.

- بعد ظهور نتيجة امتحان القبول، يتم تنسيق الطلاب حسب اختياراتهم، ثم يتم ترشيح الطالب للمقابلة الشخصية.

- بعد الترشح يتم إعلامه ويتوجه لسداد رسوم 150 جنيهًا، لا ترد، يتم بعدها إعلام الطالب بموعد الامتحان.

المستندات المطلوبة لدخول مدرسة مبارك كول 2022

بعد تحديد موعد المقابلة، يجب ذهاب الطالب مع مجموعة من المستندات الآتية:

- حافظة مستندات بلاستيك.

- صورة من شهادة الإعدادية.

- أصل إيصال سداد مصروفات الاختبارات والمقابلة الشخصية 100 جنيها + 150 جنيها.

- صورتين شخصيتين.

- صورة من بطاقة ولي الأمر.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومية أو وحدة صحة بخلو الطالب من الأمراض.

- أصل إقرار ولي الأمر.

- صورة من شهادة الميلاد.

وأخيرًا يتم إعلام الطالب بقبوله وتفاصيل المدرسة والتخصص من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.