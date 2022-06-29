ارتفاع حصيلة انهيار سقف خشبي على طلبة في الثانوية بكفر الشيخ إلى 33 مصابا

ارتفعت حصيلة الإصابات إثر سقوط سقف خشبي على طلاب بالثانوية العامة في الحامول بكفر الشيخ، إلى 33 طالبا، وذلك أثناء تواجدهم في «درس خصوصي»، وتنوعت الإصابات بين جروح متفرقة وكدمات.

نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي والمركز الطبي بذات المدينة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وفرضت طوقا أمنيا بمكان الواقعة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.